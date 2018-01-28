Почеттино: «Мы рады, что сумели свести матч к ничьей»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Ньюпортом» в Кубке Англии.

«Мы счастливы, что сумели свести матч к ничьей и теперь нас ждет переигровка. Первый тайм в нашем исполнении был не очень хорошим. Что ж будем готовиться к переигровке, которая будет между нашими играми с „Ливерпулем“ и „Арсеналом“ в Премьер-Лиге, но это наш шанс остаться в турнире», - сказал Почеттино.