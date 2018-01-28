Тренер «Саутгемптона»: «Следим за Промесом несколько месяцев»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб нацелен на подписание полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Квинси Промес является тем игроком, за которым мы уже следим несколько месяцев. Сейчас очень трудно работать на трансферном рынке, но мы будем это делать вплоть до закрытия окна, чтобы усилить команду».

По слухам, «красно-белые» хотят за голландца 30 млн фунтов.