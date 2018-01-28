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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.353.352.15
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Тренер «Саутгемптона»: «Следим за Промесом несколько месяцев»

сегодня, 00:55

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино подтвердил, что клуб нацелен на подписание полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Квинси Промес является тем игроком, за которым мы уже следим несколько месяцев. Сейчас очень трудно работать на трансферном рынке, но мы будем это делать вплоть до закрытия окна, чтобы усилить команду».

По слухам, «красно-белые» хотят за голландца 30 млн фунтов.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 08:17
Промес сейчас нужен Спартаку как и Спартак нужен Промесу вопрос о гонке за чемпионство ещё не закрыт. Нужно играть и идти к своей цели а на финише расклад будет совсем иным.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 08:15
Промес боится АПЛ!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:11
Пусть копят деньги.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:43
Сомневаюсь, что Промесу это нужно.
112910415
112910415
сегодня в 07:07
следить и восхищаться никому не запрещено!
311
311
сегодня в 04:28
В бане в Тарасовке жучки поставили?)
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 03:53
Нехилая цена, однако...
kmhb
kmhb
сегодня в 02:58
Такой переход может состояться только в одном случае, если Промесу интересны только деньги. Других причин переходить нет.
В Спатаке он звезда, плюс Спартак играет в ЛЧ/ЛЕ. А чего он будет делать в Саутгемптоне ? Бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге?
Даже интересно чем всё закончится
Kerri
Kerri
сегодня в 01:41
Шпионы! Везде шпионы. Вот и до Промеса добрались.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:18
Почти 35 млн евро.....достойная цена....Да и Саутгемптону чего не покупать то Куррильо то Промеса....коль за телеправа получают больше Баварии....да и Ван Дейков по 78 млн продают.....)))
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