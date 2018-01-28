Симоне Индзаги: «„Милан“ сейчас на подъеме»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Миланом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

«Мы знаем, что нас ждет непростой поединок, поскольку „Милан“ сейчас на подъеме. Важно подойти к игре в правильном психологическом состоянии.

В последних играх мы добивались положительных результатов, поэтому должны постараться сделать это и в предстоящей игре. Никто не мог представить до начала сезона, что мы будем бороться за третье место, но это так, нам нельзя сбавлять обороты», - сказал Индзаги.