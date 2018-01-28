Клопп: «В вылете из Кубка Англии можем винить только себя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 4-го раунда Кубка Англии с «Вест Бромвичем» (2:3).

«Все видели, что мы допускали очевидные ошибки и позволили сопернику вернуться в игру. Мы забили первыми, но затем пропустили дважды. Понятно, что это плохо.

Второй пропущенный гол - это просто „вау“, в том моменте мы очень плохо сыграли в обороне. Так обороняться нельзя. После этого мы не забили пенальти, что, конечно, случается.

Во втором тайме мы должны были показать характер. „Ливерпуль“ разгонял атаки, но забил слишком поздно. Во второй половине мы выглядели хорошо, но если ты так плохо начинаешь матч, потом очень трудно исправить положение.

В поражении мы можем винить только себя, хотя нужно отдать должное и сопернику».