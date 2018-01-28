Клопп: «В вылете из Кубка Англии можем винить только себя»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.44.77.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.957.2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет5.5541.58
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.167.316
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.253.353.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.3857.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.353.352.15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет1.953.553.75
  • Главные новости
  • Все новости
08:36
Буффону исполнилось 40 лет31
00:41
«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии72
00:37
«Ювентус» дожал девять игроков «Кьево»123
00:25
Азар летом перейдет в «Реал»32
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка40
10:55
«Вест Хэм» ведет переговоры с Пелле0
10:50
«Ньюкасл» нацелился на приобретение лучшего игрока Южной Америки1
10:43
Луис Энрике - фаворит на пост наставника «Челси»0
10:34
Журналист ВВС: «Лемар уже дал согласие на переход в „Ливерпуль“»1
10:22
«Вест Хэм» желает заполучить полузащитника «Фулхэма»0
10:14
«Спортинг» с Думбия выиграл Кубок Лиги2
10:12
Тевес: «Я чувствую себя живым, наслаждаюсь футболом, как это было в былые времена»1
10:00
УЕФА может запретить детям играть головой12
09:48
Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет денег на 22 топ-футболиста»5
09:38
Аллегри: «Очевидно, „Ювентусу“ стало проще, когда „Кьево“ остался вдевятером»1
09:25
Неймар: «Я счастлив в ПСЖ, а слухи будут всегда»6
08:52
Моуриньо: «Санчеса мы подписали бесплатно - отличный игрок за эту цену!»11
08:22
Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в „Арсенал“»16
00:57
Симоне Индзаги: «„Милан“ сейчас на подъеме»12
00:55
Тренер «Саутгемптона»: «Следим за Промесом несколько месяцев»10
00:22
Источник: «Манчестер Сити» пополнился полузащитником сборной США4
00:12
Кейн: «Надеюсь, мы сможем обыграть „Ньюпорт“ в ответной игре»8
00:06
Почеттино: «Мы рады, что сумели свести матч к ничьей»8
00:01
Андре Гомеш и Деулофеу не попали в заявку «Барсы» на матч с «Алавесом»9
23:55
Тренер «Ньюпорта»: «Я сильно расстроен, поскольку мы могли обыграть „Тоттенхэм“»4

Клопп: «В вылете из Кубка Англии можем винить только себя»

сегодня, 09:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 4-го раунда Кубка Англии с «Вест Бромвичем» (2:3).

«Все видели, что мы допускали очевидные ошибки и позволили сопернику вернуться в игру. Мы забили первыми, но затем пропустили дважды. Понятно, что это плохо.

Второй пропущенный гол - это просто „вау“, в том моменте мы очень плохо сыграли в обороне. Так обороняться нельзя. После этого мы не забили пенальти, что, конечно, случается.

Во втором тайме мы должны были показать характер. „Ливерпуль“ разгонял атаки, но забил слишком поздно. Во второй половине мы выглядели хорошо, но если ты так плохо начинаешь матч, потом очень трудно исправить положение.

В поражении мы можем винить только себя, хотя нужно отдать должное и сопернику».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Журналист ВВС: «Лемар уже дал согласие на переход в „Ливерпуль“»
Сегодня, 10:34 1
Тевес: «Я чувствую себя живым, наслаждаюсь футболом, как это было в былые времена»
Сегодня, 10:12 1
Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет денег на 22 топ-футболиста»
Сегодня, 09:48 5
Аллегри: «Очевидно, „Ювентусу“ стало проще, когда „Кьево“ остался вдевятером»
Сегодня, 09:38 1
Неймар: «Я счастлив в ПСЖ, а слухи будут всегда»
Сегодня, 09:25 6
Моуриньо: «Санчеса мы подписали бесплатно - отличный игрок за эту цену!»
Сегодня, 08:52 11
Обсудить
Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 09:24
С другой стороны,освободились от одного фронта.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:20
Коутиньо виноват, потому что ушел
Crooclin
Crooclin
сегодня в 09:19
И правильно сделал что вылетел!!! Помнит свои ошибку 2-хлетней давности, когда зубами выгрызал ничьи в Кубке Англии и до чего это в итоге довело
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100