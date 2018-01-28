Неймар: «Я счастлив в ПСЖ, а слухи будут всегда»

Нападающий ПСЖ Неймар на фоне слухов о возможном переходе в «Реал» заявил, что счастлив в парижском клубе.

«Доволен своими партнерами по команде и счастлив в ПСЖ. Я провожу хорошие матчи, у меня неплохая статистика. Я пришел сюда, чтобы творить историю и максимально помочь команде.

Трансферные слухи всегда были и будут. На протяжении всей моей карьеры обо мне что-то говорили в каждое окно. От этого невозможно скрыться. Но меня это радует, ведь это означает, что я хороший футболист, а таких всегда окружают трансферные спекуляции».

Накануне президент клуба Нассер Аль-Хелаифи дал 2000 % гарантии, что бразилец останется в команде на следующий сезон.