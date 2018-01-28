Аллегри: «Очевидно, „Ювентусу“ стало проще, когда „Кьево“ остался вдевятером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своих подопечных над «Кьево» (2:0) в матче 22-го тура Серии А.

«Нам нужно многое улучшить, когда речь идет о темпе игры. Команда должна понимать, когда его следует замедлить, а когда - ускорить, потому что в противном случае мы становимся слишком предсказуемыми.

„Юве“ было нелегко, ведь соперник хорошо оборонялся. Очевидно, что нам стало проще, когда „Кьево“ остался вдевятером, пусть мы и немного утратили баланс. Мы сохранили свои ворота в неприкосновенности, увезли три очка и довольны этим».