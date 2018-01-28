Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет денег на 22 топ-футболиста»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что бюджет клуба является ограниченным. По словам испанца, «Сити» не может себе позволить полностью укомплектовать обойму футболистами экстра-класса.

«Если твоя команда играет в четырех турнирах, то нужно, чтобы травмы обходили коллектив стороной. Или же у тебя должны быть 22 топ-футболиста, каждый из которых способен играть в любом турнире.

Возможно, люди мне не поверят, но у нас нет денег, чтобы иметь в распоряжении 22 необходимых игрока.

Итак, чтобы всерьез бороться во всех четырех соревнованиях, тебе нужны 22 топ-футболиста, но сегодня это слишком дорогое удовольствие. Клуб не сможет выжить, если столько тратить».

Напомним, что Гвардиола возглавил мировой рейтинг тренерской репутации.