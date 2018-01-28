«Спортинг» с Думбия выиграл Кубок Лиги

Нападающий Сейду Думбия в составе «Спортинга» выиграл Кубок португальской Лиги. В финале турнира была повержена «Витория Сетубал».

Основное время закончилось вничью - 1:1. «Львы» пропустили первыми, но на 80-й минуте Бас Дост счет сравнял.

В серии пенальти «Спортинг» реализовал все свои пять попыток, тогда как «Витория» один раз ошиблась.

Таким образом, лиссабонский клуб впервые выиграл Кубок Лиги, который разыгрывается с 2008 года. До этого «Спортинг» дважды уступал в финалах.

Что касается 30-летнего Думбия, то он вышел на поле на 64-й минуте. Участия в серии пенальти он не принимал.