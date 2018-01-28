Конте: «Я не дипломатичен, но зато честный человек»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте порассуждал о своем характере.

«Я иду по своему пути. Конечно, я не дипломат. Думаю, вы это видите. Близкие мне люди знают, что я совсем не дипломатичен. В то же время, мне кажется, что я очень честный человек. А когда ты честен перед собой и другими, никто не может считать тебя неудачником. Уверен, что если я попытаюсь измениться, то должен буду остановиться и завершить карьеру тренера.

Думаю, честный человек всегда говорит прямо. Лицемеры же постоянно стараются избегать правды, извиваются как могут. Я предпочитаю быть честным и ненавижу двуличных людей».

По слухам, Конте может покинуть «Челси» летом.