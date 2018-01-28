Боков: «ЦСКА нужны нападающие скоростного плана, как Муса»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал слухи о том, что состав «армейцев» в ближайшее время может пополнить нападающий «Лестера» Ахмед Муса. Речь идет об аренде 25-летнего игрока без права выкупа.

«Положительно смотрю на это возвращение. Нам нужны нападающие скоростного плана, как Муса. И для него это будет лучше перед чемпионатом мира. Все-таки у Мусы в „Лестере“ было мало игровой практики. Он провел всего четырнадцать матчей. А в ЦСКА Ахмед как раз поднаберет форму.

Потребуется ли Мусе время на адаптацию? Сложно сходу ожидать результатов, и мы не вправе сразу на него наезжать. Думаю, Муса немного пообвыкнется, хотя, с другой стороны, он со всеми игроками уже выступал. Единственное, сложно переходить из одной системы в другую. Но, думаю, что надолго это не затянется».