Наставник «Фиорентины»: «Мы обязаны бороться за попадание в шестерку лучших»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли рассказал про планы своей команды на этот сезон.



«Наша цель состоит в том, чтобы заложить фундамент для будущих успешных выступлений. Мы рассчитываем построить „Фиорентину“, которая будет бороться за попадание в зону еврокубков.



У нас есть классные игроки, на которых можно рассчитывать. А есть и те, которые могут улучшить нашу игру.



Сейчас в Италии есть пять-шесть команд, которые заметно опережают остальных, поэтому нам нужно найти способ прыгнуть выше головы, иначе „Фиорентине“ будет сложно попасть в топ-шесть».



В данный момент «Фиорентина» находится на 11 позиции в таблице чемпионата Италии, в активе у клуба всего 28 набранных очков.



Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину» минувшим летом.