Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал имена двух самых талантливых футболистов в РФПЛ.
«Самые талантливые — Кокорин и Смолов. Да, их критиковали, но то проблемы молодости. Когда ты молодой парень, в Москве сложно удержать голову на плечах. Но оба работали как надо и в итоге нашли себя, даже несмотря на периоды критики. У них были задатки, чтобы стать лучшими нападающими в России. И в их конкретном случае всё зависело только от них, а не от тренера».
Ранее Миодраг Божович прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Арсенал».
Федю-то определённо Тарханов реанимировал!
Федю-то определённо Тарханов реанимировал!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2006! Выход 0!!!!!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2013! Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и ещё несколько игроков играют в основах в своих клубах, нам бы это поколение не потерять!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2006! Выход 0!!!!!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2013! Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и ещё несколько игроков играют в основах в своих клубах, нам бы это поколение не потерять!