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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
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Миодраг Божович назвал имена двух самых талантливых футболистов в РФПЛ

сегодня, 11:52

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал имена двух самых талантливых футболистов в РФПЛ. 

«Самые талантливые — Кокорин и Смолов. Да, их критиковали, но то проблемы молодости. Когда ты молодой парень, в Москве сложно удержать голову на плечах. Но оба работали как надо и в итоге нашли себя, даже несмотря на периоды критики. У них были задатки, чтобы стать лучшими нападающими в России. И в их конкретном случае всё зависело только от них, а не от тренера».

Ранее Миодраг Божович прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Арсенал».

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Все комментарии
RomM84
RomM84 ответил Филипповых
сегодня в 19:33
Свидомых просят помолчать, а за такое написание МОЕЙ страны можно и в грызло схлопотать! Тоже мне Флагман европейской свободы блин!!!!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 16:06
Они уже немолоды, чтобы быть талантливыми, пора бы быть профессионалами европейского уровня...
А вот Миранчук Лёха и Зобнин вполне вписываются в это понятие.
cska-78
cska-78
сегодня в 15:25
Шальные деньги быстро портят наших футболеров!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:59
Приятно, что это именно российские футболисты! Оба играли в дубле московского Динамо и теперь являются основными форвардами сборной России)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:57
Кокорин-то каким боком попал в этот список...
борька
борька
сегодня в 14:56
Талантливых ребят много, но наша система не дает им реализовывать свой потенциал!
denmig
denmig
сегодня в 14:21
да и божевич тоже не блеск!
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 14:11
Смолов еще ладно, но газпромовский гей только в скандалах отметился
Филипповых
Филипповых
сегодня в 14:04
Сказал бы уж правду. В расии талантливые футболисты - не в этой жизни.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:03
С талантами сейчас напряженная ситуация.
Клубы Европы не сильно интересуются нашими игроками.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:54
Я согласен с Тульским тренером
Фата лист
Фата лист ответил 112910415
сегодня в 13:34
112910415:
...зависело не от тренера... Федю-то определённо Тарханов реанимировал!
Федю реанимировало желание играть в футбол.
Завтра
Завтра
сегодня в 13:33
Кузяев, Головин, Миранчуки.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:30
Талантливых ребят у нас пруд пруди, а вот развить этот надо постараться, как самим игрокам так и клубам где играют!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2006! Выход 0!!!!!
Сборная России по футболу (до 17 лет) чемпион Европы 2013! Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и ещё несколько игроков играют в основах в своих клубах, нам бы это поколение не потерять!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:08
Лимит,Москва и шальные деньги заставили говорить о них как о злодеях прогуливающих талант....
Но Питер,Краснодар исправили "ошибки молодости" ребят и теперь они в трэнде...))))

Надеюсь они заиграют когда нибудь в одном клубе....
Очень надеюсь...)))....и чем быстрей тем лучше....
И что то подсказывает мне что это будет не Вест Хэм....))))))))
Shamil79
Shamil79
сегодня в 13:03
самый талантливый-Жирков!!!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:32
Смолов да,ну а Кокорин так и остался в группе подающий надежды,надежды которые не оправдались...
drug01
drug01
сегодня в 12:20
Божович знает толк....
cska plus
cska plus
сегодня в 12:20
Жаль, что двоих только отметил, а могло быть гораздо больше.
112910415
112910415
сегодня в 11:55
...зависело не от тренера...
Федю-то определённо Тарханов реанимировал!
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