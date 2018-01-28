Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович назвал имена двух самых талантливых футболистов в РФПЛ.



«Самые талантливые — Кокорин и Смолов. Да, их критиковали, но то проблемы молодости. Когда ты молодой парень, в Москве сложно удержать голову на плечах. Но оба работали как надо и в итоге нашли себя, даже несмотря на периоды критики. У них были задатки, чтобы стать лучшими нападающими в России. И в их конкретном случае всё зависело только от них, а не от тренера».



Ранее Миодраг Божович прокомментировал возможный трансфер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Арсенал».