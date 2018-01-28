Пономарев: «Муса может пригодиться ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможное возвращение Ахмеда Мусы в стан армейцев. 25-летний футболист выступал за столичную команду с 2012 по 2016 год.



«Если Муса сохранил свои физические кондиции, в которых был, потому что без скорости он играть не сможет, тогда смотрю на это переход положительно. Если он ударится в технику и будет разыгрывающим футболистом, только пасы отдавать, без скоростной работы, то результат получится нулевой.



Чем интересен Муса? Как раз своими скоростными выпадами. Оборону соперника нужно все время держать в напряжении. А у армейцев некому это делать. Витиньо – не скоростной игрок. Он привык получать мяч в ноги. А чтобы открыться вправо-влево на свободные места, у ЦСКА сейчас такого футболиста нет. Поэтому Муса пригодится».