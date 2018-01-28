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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
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Масалитин: «Надеюсь, что Муса проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА»

сегодня, 12:49

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что возвращение нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в состав армейцев может положительно сказаться на игре команды. Напомним, что 25-летний футболист выступал за столичный клуб с 2012 по 2016 год.

«Когда Муса уходил – он находился в хорошей форме, был помощником для армейцев, а сейчас неизвестно, в каких он кондициях. У него долго не было игровой практики. Муса не склонен к набору веса, поэтому, возможно, он быстро наберет форму и поможет команде.

Хотелось бы, конечно, быть оптимистом, потому что у ЦСКА впереди большие проблемы. Нужно менять трансферную политику, чтобы в команде находились легионеры, которые действительно будут помогать, а не полировать скамейку. Что касается Мусы, то все зависит от его формы. Все помнят возвращение Вагнера Лава, Думбия. Если первый был помощником для клуба, то Думбия был уже не тот. Будем надеяться, что Муса не растерял то, что имел, тем более, что на носу чемпионат мира. Ему нужно набирать форму, попадать в сборную, поэтому надеюсь, он проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА». 

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:51
Напомним, Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.

Литейный 4
Литейный 4 ответил Mяyчeло
сегодня в 16:31
Mяyчeло:
эт манго кажись ваще (он же наверное и куприн, фиг их кобылиц разберёт)
Чужие хлеба спать не дают? Ахахахаха!
Поц
Поц
сегодня в 16:02
Запад нам поможет (АПЛ в смысле).
И.Ильф, Е.Петров "12 стульев" 1927г.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:32
Да это не зулус, а зулусище!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Mяyчeло
сегодня в 15:01
Mяyчeло:
тут куприн со своими клонами в топ метит.
Спартачи услышали новость про Мусу)) axaxxa

spartach n1
spartach n1 ответил Mяyчeло
сегодня в 15:00
Mяyчeло:
эт манго кажись ваще (он же наверное и куприн, фиг их кобылиц разберёт)
А шут их разберёт,как сами в своих клонах не путаются ?))
Mяyчeло
Mяyчeло ответил spartach n1
сегодня в 14:59
spartach n1:
Может это одна из голов змея степаныча ?))
эт манго кажись ваще (он же наверное и куприн, фиг их кобылиц разберёт)
mangoх12
mangoх12 ответил Mяyчeло
сегодня в 14:59
Mяyчeло:
тут куприн со своими клонами в топ метит.
бомбежка ?)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:58
И не ты один на это надеешься, Валерий! Все болельщики ЦСКА и те, кто симпатизирует армейскому клубу, на это очень рассчитывают)
spartach n1
spartach n1 ответил Mяyчeло
сегодня в 14:57
Mяyчeло:
тут куприн со своими клонами в топ метит.
Может это одна из голов змея степаныча ?))
denmig
denmig
сегодня в 14:56
цска может только так выигрывать! На приставке!
Mяyчeло
Mяyчeло ответил spartach n1
сегодня в 14:56
spartach n1:
Да а то он со своими клонами набивает чтобы в топ попасть ))
тут куприн со своими клонами в топ метит.
denmig
denmig ответил spartach n1
сегодня в 14:51
spartach n1:
Да а то он со своими клонами набивает чтобы в топ попасть ))
Не бывать на Руси богатырям-выскочкам!
Kuprin
Kuprin ответил LOpp
сегодня в 14:37
LOpp:
поможет не вылететь в пердив, но это не точно.
Зато Спартаку никто не поможет не вылететь в пердив
112910415
112910415
сегодня в 14:34
фифти-фифти
spartach n1
spartach n1 ответил denmig
сегодня в 14:30
denmig:
ниче се как литейного сейчас отдизлайкали!
Да а то он со своими клонами набивает чтобы в топ попасть ))
denmig
denmig
сегодня в 14:27
ниче се как литейного сейчас отдизлайкали!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 14:23
Удачи Мусе, он еще проявит себя.....
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:14
Даже потомственные кони не уверены в том, что Муса заиграет.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 14:11
За паспортом вернулся?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:10
Без Карасева Муса беспомощен))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 14:05
а кто эт тут у нас?) это ж корефаны с берегов невы!)


spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:00
Бутсы
Бутсы
сегодня в 13:59
Кстати. Муса и Оланаре самые что ни на есть африканцы, то есть зулусы из Нигерии. Это в отличие от Промеса и Адриано, а так же Зе Луиша, который родился на Кабо-Верде. Ну и замыкает треугольник уголёк Витиньо.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:57
А любители черных пупсиков что тут троллят? За своими рекордсменами лучше следите!
борька
борька
сегодня в 13:55
С трудом верится , что Муса заиграет
Бутсы
Бутсы
сегодня в 13:55
Возвращение зулуса. Часть 2 (в первой был Вагнер)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:52
Поможет отстоять пятую строчку ))
cska1948
cska1948
сегодня в 13:51
Игра покажет, каков сейчас Муса. Лично я иллюзий на его счёт не строю.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:27
Скорее бы уже перешел :)
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