Масалитин: «Надеюсь, что Муса проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА»

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что возвращение нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в состав армейцев может положительно сказаться на игре команды. Напомним, что 25-летний футболист выступал за столичный клуб с 2012 по 2016 год.

«Когда Муса уходил – он находился в хорошей форме, был помощником для армейцев, а сейчас неизвестно, в каких он кондициях. У него долго не было игровой практики. Муса не склонен к набору веса, поэтому, возможно, он быстро наберет форму и поможет команде.



Хотелось бы, конечно, быть оптимистом, потому что у ЦСКА впереди большие проблемы. Нужно менять трансферную политику, чтобы в команде находились легионеры, которые действительно будут помогать, а не полировать скамейку. Что касается Мусы, то все зависит от его формы. Все помнят возвращение Вагнера Лава, Думбия. Если первый был помощником для клуба, то Думбия был уже не тот. Будем надеяться, что Муса не растерял то, что имел, тем более, что на носу чемпионат мира. Ему нужно набирать форму, попадать в сборную, поэтому надеюсь, он проявит свои лучшие качества и поможет ЦСКА».