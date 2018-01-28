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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:1 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 9’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Вердер» продаст Сане из-за демарша игрока

сегодня, 12:57

Центральный защитник «Вердера» Ламин Сане отстранен от тренировок с основой бременцев. Более того, 30-летний футболист выставлен на трансфер. Причиной такого решения стал пропуск Сане двух тренировок «Вердера» без какой-либо на то причины. По данным СМИ, Сане недоволен тем фактом, что перестал попадать в состав команды в преддверии чемпионата мира, куда отобралась его сборная Сенегала.

Если футболист не найдет клуб до 31 января, то вторую часть сезона проведет в «молодежке» «Вердера».

Сане выступает за «Вердер» с лета 2016 года. До прошлой осени он был основным игроком «музыкантов», но затем у команды сменился тренер, и Ламин сел в запас.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:53
Шоколадка зазвездилась
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 13:41
до сих пор симпатизирую Музыкантам, при Шаафе вообще старался не пропускать их матчи, если была возможность посмотреть. Жаль, что Вердер никак не перестанет колбасить
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