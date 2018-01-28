«Вердер» продаст Сане из-за демарша игрока

Центральный защитник «Вердера» Ламин Сане отстранен от тренировок с основой бременцев. Более того, 30-летний футболист выставлен на трансфер. Причиной такого решения стал пропуск Сане двух тренировок «Вердера» без какой-либо на то причины. По данным СМИ, Сане недоволен тем фактом, что перестал попадать в состав команды в преддверии чемпионата мира, куда отобралась его сборная Сенегала.

Если футболист не найдет клуб до 31 января, то вторую часть сезона проведет в «молодежке» «Вердера».

Сане выступает за «Вердер» с лета 2016 года. До прошлой осени он был основным игроком «музыкантов», но затем у команды сменился тренер, и Ламин сел в запас.