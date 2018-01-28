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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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«Актобе» просматривает бывшего игрока «Спартака»

сегодня, 13:35

По данным СМИ, бывший игрок «Спартака» Александр Павленко может продолжить карьеру в составе «Актобе».

Игрок находился на просмотре в актюбинском клубе во время первых сборов команды в Турции. Павленко также отправится и на второй сбор.

33-летний полузащитник за свою карьеру выступал в «Спартаке», «Шиннике», «Ростове», «Тереке», «Крыльях Советов», «Тосно», «Луче» и «Урале», который покинул в декабре прошлого года.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Dominators
сегодня в 17:13
Dominators:
Это раньше была верность клубу . Сейчас , где хорошо платят , там и Родина .Хотя бывших спартачей не бывает . Единицы могут отмыться . Надеюсь Карпин отмоется . Как он мило протроллил Спартак , сказав о переходе в Сосьедад , что даже не задумывался , сразу сквозанув в Испанию . И напомнив о 4 - 0 Спартака в Ростове , пообещав нечто подобное повторить с Ростовом против Спартака .
Здорово , Саша ! ! Дело твое ,какие у тебя отношения с человеком,
кстати, который писал гадости и в адрес твоего клуба тоже, и не раз.
Я тоже приверженец,в лигах прогнозов клубное не поднимать вообще..
И не поднимаю....Прочитал твой коммент ,с этим согласен. Тем не менее...
Давай сейчас оставим спартачей в стороне, вот представь другая ситуация :
приходит новый чел на соккер,и начинает поливать любимые команды болел,
предрекать им пердивы, желать им саркастически этого , а услышав в ответ,
что естественно,претензии тут же Я..Я...Я...и в таком духе, а после сразу истерия,
жим караулов, оценки дизлайками, крики оппоненту, что это не он к тебе пристал,
а ты к нему, и все в таком духе...комменты эти не удаляют......так какие вопросы ?
А потом спокойно как ни в чем не бывало, идут еврокубки, играют наши,
и обращаться спокойно к тебе с вопросами ? Нормально ? Ты думаешь,
мне в кайф ругаться изначально ? Я захожу пообщаться,поделиться инфой,
услышать инфу, а в итоге зашел , а там красуется : вам в пердив....Фнл...пердив...
фнл...пердив ...ну сколько можно ? Любитель больных мозолей ? ..А главное- ЗАЧЕМ ?
Понятно реакция негативная на это у болельщиков...Хорошо Спартак ему не угоден.
Сто раз это читал....Терек, Анжи, Ростов что ему сделали для полива их гадостями ?
Зачем приходить на ресурс,ставя себе целью стравливание людей ? Не понимаю .....
AktobeBarca
AktobeBarca
сегодня в 16:04
У Актобе бюджет 2млрд тенге, незнаю чем они собираются платить
Dominators
Dominators
сегодня в 15:42
Это раньше была верность клубу . Сейчас , где хорошо платят , там и Родина .Хотя бывших спартачей не бывает . Единицы могут отмыться . Надеюсь Карпин отмоется . Как он мило протроллил Спартак , сказав о переходе в Сосьедад , что даже не задумывался , сразу сквозанув в Испанию . И напомнив о 4 - 0 Спартака в Ростове , пообещав нечто подобное повторить с Ростовом против Спартака .
time out
time out
сегодня в 14:43
Если бы в перечисленных командах, где играл Павленко, не было бы упоминания о Спартаке, на него Актобе даже не остановил бы внимания.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:09
Colonist
=========================
Так и есть,ведь мало кто обратит внимание на заголовок « Актобе просматривает бывшего игрока Урала » ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:04
Из интервью Павленко:
– Вам было интересно перейти в "Барселону"?

– Конечно, нет.

– Неужели не хотели поиграть в Европе?

– Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:57
Если не просит суперусловий, можно брать
Colonist
Colonist
сегодня в 13:52
Играл в восьми! командах, а заголовок о Спартаке! Это для привлечения бакланоконей?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:37
Сейчас придут спартаковцы и скажут, что сейчас понабегут и будут над нами смеяться!
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