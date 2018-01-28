«Актобе» просматривает бывшего игрока «Спартака»

По данным СМИ, бывший игрок «Спартака» Александр Павленко может продолжить карьеру в составе «Актобе».
Игрок находился на просмотре в актюбинском клубе во время первых сборов команды в Турции. Павленко также отправится и на второй сбор.
33-летний полузащитник за свою карьеру выступал в «Спартаке», «Шиннике», «Ростове», «Тереке», «Крыльях Советов», «Тосно», «Луче» и «Урале», который покинул в декабре прошлого года.
кстати, который писал гадости и в адрес твоего клуба тоже, и не раз.
Я тоже приверженец,в лигах прогнозов клубное не поднимать вообще..
И не поднимаю....Прочитал твой коммент ,с этим согласен. Тем не менее...
Давай сейчас оставим спартачей в стороне, вот представь другая ситуация :
приходит новый чел на соккер,и начинает поливать любимые команды болел,
предрекать им пердивы, желать им саркастически этого , а услышав в ответ,
что естественно,претензии тут же Я..Я...Я...и в таком духе, а после сразу истерия,
жим караулов, оценки дизлайками, крики оппоненту, что это не он к тебе пристал,
а ты к нему, и все в таком духе...комменты эти не удаляют......так какие вопросы ?
А потом спокойно как ни в чем не бывало, идут еврокубки, играют наши,
и обращаться спокойно к тебе с вопросами ? Нормально ? Ты думаешь,
мне в кайф ругаться изначально ? Я захожу пообщаться,поделиться инфой,
услышать инфу, а в итоге зашел , а там красуется : вам в пердив....Фнл...пердив...
фнл...пердив ...ну сколько можно ? Любитель больных мозолей ? ..А главное- ЗАЧЕМ ?
Понятно реакция негативная на это у болельщиков...Хорошо Спартак ему не угоден.
Сто раз это читал....Терек, Анжи, Ростов что ему сделали для полива их гадостями ?
Зачем приходить на ресурс,ставя себе целью стравливание людей ? Не понимаю .....
кстати, который писал гадости и в адрес твоего клуба тоже, и не раз.
Я тоже приверженец,в лигах прогнозов клубное не поднимать вообще..
И не поднимаю....Прочитал твой коммент ,с этим согласен. Тем не менее...
Давай сейчас оставим спартачей в стороне, вот представь другая ситуация :
приходит новый чел на соккер,и начинает поливать любимые команды болел,
предрекать им пердивы, желать им саркастически этого , а услышав в ответ,
что естественно,претензии тут же Я..Я...Я...и в таком духе, а после сразу истерия,
жим караулов, оценки дизлайками, крики оппоненту, что это не он к тебе пристал,
а ты к нему, и все в таком духе...комменты эти не удаляют......так какие вопросы ?
А потом спокойно как ни в чем не бывало, идут еврокубки, играют наши,
и обращаться спокойно к тебе с вопросами ? Нормально ? Ты думаешь,
мне в кайф ругаться изначально ? Я захожу пообщаться,поделиться инфой,
услышать инфу, а в итоге зашел , а там красуется : вам в пердив....Фнл...пердив...
фнл...пердив ...ну сколько можно ? Любитель больных мозолей ? ..А главное- ЗАЧЕМ ?
Понятно реакция негативная на это у болельщиков...Хорошо Спартак ему не угоден.
Сто раз это читал....Терек, Анжи, Ростов что ему сделали для полива их гадостями ?
Зачем приходить на ресурс,ставя себе целью стравливание людей ? Не понимаю .....
=========================
Так и есть,ведь мало кто обратит внимание на заголовок « Актобе просматривает бывшего игрока Урала » ...
=========================
Так и есть,ведь мало кто обратит внимание на заголовок « Актобе просматривает бывшего игрока Урала » ...
– Вам было интересно перейти в "Барселону"?
– Конечно, нет.
– Неужели не хотели поиграть в Европе?
– Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить
– Вам было интересно перейти в "Барселону"?
– Конечно, нет.
– Неужели не хотели поиграть в Европе?
– Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить