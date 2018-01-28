«Актобе» просматривает бывшего игрока «Спартака»

По данным СМИ, бывший игрок «Спартака» Александр Павленко может продолжить карьеру в составе «Актобе».

Игрок находился на просмотре в актюбинском клубе во время первых сборов команды в Турции. Павленко также отправится и на второй сбор.

33-летний полузащитник за свою карьеру выступал в «Спартаке», «Шиннике», «Ростове», «Тереке», «Крыльях Советов», «Тосно», «Луче» и «Урале», который покинул в декабре прошлого года.