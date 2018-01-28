«Шахтер» намерен арендовать нападающего «Манчестер Сити» Кайоде

Нападающий Оларенваджу Кайоде заинтересовал донецкий «Шахтер». «Горняки» надеются взять в аренду 24-летнего форварда, ясность по трансферу наступит завтра. Также на футболиста претендует французский «Амьен».

Кайоде принадлежит «Манчестер Сити», но на правах аренды сейчас выступает в «Жироне». В текущем сезоне нигериец провел за «Жирону» 13 матчей и отдал 2 голевые передачи.