Бывший врач «Спартака»: «Медицина должна внимательно наблюдать за юными футболистами»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 17’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
  • Главные новости
  • Все новости
21:57
«Милан» огорчил «Лацио»99
21:54
«Барселона» - «Алавес»: стартовые составы31
21:17
Вериссимо в шаге от перехода в «Спартак»34
21:10
Бэйл готов перейти в «Манчестер Юнайтед»21
20:54
«Ман Сити» шагает в 1/8 финала Кубка Англии9
23:09
Гаттузо - журналистам: «Передайте Буффону от меня французский поцелуй!»0
23:00
Галактионов: «В „Ахмате“ нет комплекса неполноценности перед грандами российского футбола»0
22:53
Алессио Таккинарди возглавил клуб Серии D0
22:36
Сборная Германии попросила «Кардифф» не травмировать ее игроков4
22:15
«Марсель» - «Монако»: стартовые составы1
22:13
В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ6
22:06
Дортмундская «Боруссия» подписала игрока «Барселоны»7
21:45
Гвардиола о фоле на Сане: «Судьи должны беречь игроков»2
21:27
Де Брюйне: «Решил пробить под „стенкой“, а не над ней»0
20:56
«Лион» проиграл «Бордо»2
20:44
Сарри: «Лидерство „Наполи“ ничего не значит»0
20:36
Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»28
20:32
Кокорин - о крупных победах «Зенита»: «Счет 14:2 в трех матчах настораживает»14
20:25
Полузащитник «Рубина» Шарипов присоединится к «Томи»0
20:20
Донадони - о поражении от «Наполи»: «Обидный результат»1
20:04
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом»8
19:58
Мертенс: «Так матчи начинать нельзя, „Наполи“ повезло тут же отыграться»3
19:54
«Зенит» громит «Гуанчжоу Эвергранд», а Заболотный продолжает забивать104
19:35
Слуцкий посетил матч между «Челси» и «Ньюкаслом»21
19:30
Конте: «Кубковые матчи всегда непредсказуемы»3

Бывший врач «Спартака»: «Медицина должна внимательно наблюдать за юными футболистами»

сегодня, 14:40

Бывший врач московского «Спартака» Сергей Васильков прокомментировал инициативу УЕФА запретить детям играть головой.

«Когда я был в Нидерландах, то видел, как мальчишки ростом чуть больше двух мужских кулаков бегали с мячом. Там в соответствии с возрастом ребенка играют определенным мячом, и все продумано до мелочей. Если нашему семилетнему мальчику попадет в голову мяч, которым играют профессионалы, то он этой головой больше никогда играть не будет, даже если в будущем станет футболистом мирового класса. Я поддерживаю эту систему, но данное направление должно хорошо финансироваться, все технические сложности и нюансы можно решить, стоит только заняться.

Все должно подходить под возраст, исходя из физических данных каждого ребенка, под состояние медицинских показателей. Спортивная медицина должна внимательно наблюдать за юными спортсменами, начиная от плоскостопия и заканчивая скоростью реакции мышления на футбольном поле. Не стоит забывать и про дозировку физических нагрузок, так как молодые ребята могут бегать весь день, нужен индивидуальный подход к каждому юному спортсмену».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Галактионов: «В „Ахмате“ нет комплекса неполноценности перед грандами российского футбола»
Сегодня, 23:00 0
Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»
Сегодня, 20:36 28
Кокорин - о крупных победах «Зенита»: «Счет 14:2 в трех матчах настораживает»
Сегодня, 20:32 14
Семшов: «Российские игроки не ставят цель уехать за границу, там платят меньше»
Сегодня, 18:02 13
Гранквист: «Я всегда буду помнить о времени, проведенном в Краснодаре»
Сегодня, 18:00 9
Кришито: «„Зенит“ сделал выбор не в пользу Дзюбы и Шатова»
Сегодня, 16:06 12
Обсудить
Все комментарии
blitz
blitz ответил cska.78
сегодня в 18:43
cska.78:
Еще один бывший врач спартака :)
Жуть какая, знал конечно, что тарасовские, балуются бромантанчиком, но что бы еще и такое...
cska-78
cska-78
сегодня в 15:48
    obana777
    obana777 ответил unoejk
    сегодня в 15:42
    unoejk:
    Здравствуйте. Оба пользователя в бане. Вопросы по модерированию задаются только в этой лиге и только про свои или адресованные вам комментарии: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
    Спасибо! Все понятно.
    unoejk
    unoejk ответил obana777
    сегодня в 15:41
    Здравствуйте. Оба пользователя в бане. Вопросы по модерированию задаются только в этой лиге и только про свои или адресованные вам комментарии: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
    time out
    time out ответил Lucho Gonzalez
    сегодня в 15:13
    Lucho Gonzalez:
    главное с детства к бромонтанчику приучить, а там глядишь уже и кубок соли не за горами!
    Тут вопрос спорный, тебе он подошел, а другим может и не подойдет.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 15:04
    главное с детства к бромонтанчику приучить, а там глядишь уже и кубок соли не за горами!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 14:59
    Видимо Березуцким и Васину не повезло, когда они были мальчиками. Интелектуальные лица говорят об этом)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 14:54
    Еще один бывший врач спартака :)
    denmig
    denmig
    сегодня в 14:45
    и ногами заодно! что за чушь!?
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:43
    А бывший духовник Зенита добавляет - и нужно почаще проводить осмотр!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100