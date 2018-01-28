Кришито: «Чемпионство „Спартака“ стало сюрпризом, но оно было заслуженным»

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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 17’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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Кришито: «Чемпионство „Спартака“ стало сюрпризом, но оно было заслуженным»

сегодня, 15:06

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признал, что чемпионство «Спартака» в прошлом сезоне было абсолютно справедливым и заслуженным.

«Мы встречаемся с Каррерой (тренер „красно-белых“ - прим.) регулярно, когда у нас матчи со „Спартаком“, мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга. Да, в прошлом году это действительно был сюрприз, не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то „Спартак“ был самой сильной командой чемпионата.

Противостояние со „Спартаком“ - это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними».

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Все комментарии
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 20:46
Адекватный и культурный человек все по делу
kingoffam
kingoffam ответил Nikola45
сегодня в 18:59
Nikola45:
Вот как унижают! )) https://www.youtube.com/watch?v=MF-L8mn6L1A
Чувак,может ты не в курсе,но и за победу 1-0 и за 10-0 дают одинаковые 3 очка.И на данный момент и у Зенита и у Спартака очков поровну.Жаль,что болелы Зенита не учатся у своих футболистов адекватности.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 18:34
Ну,правильно всё молвил,адекватно.
Зато многие из голубых до сих пор не могут успокоиться,и это приятно знать,не скрою
)
Klasse
Klasse ответил MALOVAR
сегодня в 18:22
MALOVAR:
тот самый момент когда игрок адекватнее фанатов
ахах ты думаешь летейный или рашенхорс фанаты?)) это тролли с двузначным айкью, не более)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:17
тот самый момент когда игрок адекватнее фанатов
Литейный 4
Литейный 4 ответил blitz
сегодня в 18:07
blitz:
Их все дерут, то 0:5, то 1:5, то 0:7
Зенит ещё их возил как пупсиков в этом сезоне 5-2.
blitz
blitz ответил Литейный 4
сегодня в 18:04
Литейный 4:
Ахахахаха! Унижальщики. Зенит как драл Спартак так и будет драть https://www.youtube.com/watch?v=JrzozDy7vJc https://www.youtube.com/watch?v=YmjDCE07gVo https://www.youtube.com/watch?v=Ge9ao6HyLAQ
Их все дерут, то 0:5, то 1:5, то 0:7
МапС
МапС
сегодня в 18:03
Большинство игроков проекта больше заслуживают уважения, чем его болельщики.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 17:28
Зенитовские болельщики со своей бронзой очень любят рассматривать картинки с победами над Чемпионом.
112910415
112910415
сегодня в 17:23
ну да...повод для споров тут начисто отсутствует!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 17:19
"Противостояние со „Спартаком“ - это самое главное дерби России"

проект и тут решил к футболу примазаться) ненене, до игр спартака и цска вам никогда не добраться, вы тут третьи лишние)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:03
Это был не просто сюрприз, а просто сенсация и шок! Похоже, что даже спартачи от себя такого не ожидали) Особенно Глушаков, который нажрался как свинья и полез на забор:)
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил Миклухо Маклаевич
сегодня в 16:47
Миклухо Маклаевич:
Подарили армяшке подарок на юбилей - очень заслуженно)))
Юбилеи мешали самобытной питерской команде в чемпионатах СССР с 1936 по 1984 становится чемпионом. Это продолжается и в РПЛ. С Лигой Чемпионов - та же история.
Миклухо Маклаевич
Миклухо Маклаевич
сегодня в 16:39
makkie
makkie
сегодня в 16:37
Адекватные слова от Кришито и неадекватные комментарии от фанатов Зенита. Почувствуй разницу. Последним завтра в школу 😂
cska-78
cska-78 ответил Литейный 4
сегодня в 16:34
Литейный 4:
Все болельщики видели, что чемпионство пупсиков было с душком, мягко говоря! :)))))
Суперкубок с Безбородовым тоже видели :)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:22
Все болельщики видели, что чемпионство пупсиков было с душком, мягко говоря! :)))))
Литейный 4
Литейный 4 ответил mangoх12
сегодня в 16:21
mangoх12:
Кришито подкинул спартачам кость)
Миммо их просто стебанул, а они захрюкали от радости! Ахахахха!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Nikola45
сегодня в 16:20
Nikola45:
А я не буду скрывать скажу прямо! Ваше чемпионство на совести Мутко! Лучшего друга Федуна! ))
    cska-78
    cska-78 ответил mangoх12
    сегодня в 16:17
    mangoх12:
    Кришито подкинул спартачам кость)
    Мутко им тоже подкинул, сыты будут лет на 15 ближайших :)
    Nikola45
    Nikola45 ответил Спартач-болельщик
    сегодня в 16:16
    Спартач-болельщик:
    ...ваше существование вообще в РФПЛ из-за ВВ...аХ ! какого уважаемого человека из СПБ...
    А я не буду скрывать скажу прямо! Ваше чемпионство на совести Мутко! Лучшего друга Федуна! ))
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил Nikola45
    сегодня в 16:15
    Nikola45:
    Унижалка не выросла )) Еле отскочили и то при помощи судьи! ))
    ...ваше существование вообще в РФПЛ из-за ВВ...аХ ! какого уважаемого человека из СПБ...
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 16:13
    Кришито подкинул спартачам кость)
    zdar
    zdar
    сегодня в 16:08
    На выход
    борька
    борька
    сегодня в 16:05
    Все верно
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 16:00
    газпромовским терпилам только и остается рассуждать про Спартак.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 15:55
    Никто Не в праве вообще об этом говорить Чемпионство ЗАСЛУЖЕННОЕ!!!
    Nikola45
    Nikola45 ответил LOpp
    сегодня в 15:53
    LOpp:
    посмотрим, как Спартак унижает Зенит в главном дерби страны) https://www.youtube.com/watch?v=qVJzwCz__CY
    Унижалка не выросла )) Еле отскочили и то при помощи судьи! ))
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    сегодня в 15:53
    Спартак только за судейских стали чемпионами!
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил LOpp
    сегодня в 15:50
    LOpp:
    посмотрим, как Спартак унижает Зенит в главном дерби страны) https://www.youtube.com/watch?v=qVJzwCz__CY
    Зенит главный унижальщик пупсиков!
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