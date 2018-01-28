Кришито: «Чемпионство „Спартака“ стало сюрпризом, но оно было заслуженным»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито признал, что чемпионство «Спартака» в прошлом сезоне было абсолютно справедливым и заслуженным.

«Мы встречаемся с Каррерой (тренер „красно-белых“ - прим.) регулярно, когда у нас матчи со „Спартаком“, мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга. Да, в прошлом году это действительно был сюрприз, не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то „Спартак“ был самой сильной командой чемпионата.

Противостояние со „Спартаком“ - это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними».