Коноплянка рассказал, почему накануне не попал в пустые ворота

Вингер «Шальке» Евгений Коноплянка объяснил, как он умудрился не попасть в пустые ворота во время вчерашнего матча Бундеслиги против «Штутгарта» (2:0). Украинец вышел на поле в стартовом составе и на 65-й минуте имел прекрасный шанс отличиться, но не сумел попасть в створ с нескольких метров.

«В той атаке я пробежал сто метров к воротам, после чего у меня уже не осталось сил на точный удар, не было устойчивости в ногах. Конечно, меня очень разозлила вся эта ситуация».