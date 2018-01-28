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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Канчельскис: «Хочется, чтобы Буффон играл хотя бы еще лет пять»

сегодня, 15:35

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис вспомнил обстоятельства дебюта вратаря Джанлуиджи Буффона за сборную Италии, который состоялся в 1997 году в поединке с национальной командой России (1:1). Сегодня Буффону исполняется 40 лет.

«Я хорошо помню тот момент, когда Буффон дебютировал. В первом тайме у меня случилось столкновение с вратарем сборной Италии Пальюкой, который в результате получил травму и покинул поле. Буффон вышел на замену. Никто тогда не обратил особого внимания, потому что это нормальное явление, когда один игрок меняет другого. В национальную команду призывают только лучших футболистов, поэтому ко всем соперникам относишься серьезно. На ворота вместо Пальюки встал молодой парень, и игра продолжилась. Мало кто всматривался тогда в сменщика, потому что матч был очень важный.

Тогда трудно было представить, что Буффон станет великим футбольным вратарем. Просто вышел молодой парень. Никто не мог предположить, что это будущая звезда, что он в 40 лет будет защищать ворота не чьи-нибудь, а „Ювентуса“. Хочется пожелать, чтобы Буффон еще хотя бы лет пять стоял в воротах клуба и сборной. Жаль, что Италия не приедет на чемпионат мира. Этой команды и Буффона будет не хватать».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:58
И будет лучшим вратарём. Сильнее его сейчас нет никого!
juvenale
juvenale
сегодня в 17:45
года два еще пусть поиграет,можно даже дублером
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:27
Буффона больше всего хотелось увидеть на чм в России,но не не судьба увы...
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