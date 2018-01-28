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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 1’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Зенит» поделился видео футбольной дуэли Лодыгина и Тимощука

сегодня, 15:47

Пресс-служба «Зенита» поделилась видео футбольной дуэли между помощником главного тренера Анатолием Тимощуком и голкипером Юрием Лодыгиным. Спортсмены показывают мастер-класс и технику на зимних сборах в Дубае. 

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW ответил Литейный 4
сегодня в 20:07
Литейный 4:
Фиии. Алаверды! https://www.youtube.com/watch?v=ux0XPWg8u50
но от ваших 9-3 это поражение никуда не исчезло)
Литейный 4
Литейный 4 ответил RDeanW
сегодня в 19:53
RDeanW:
)))
Фиии. Алаверды!
RDeanW
RDeanW ответил Литейный 4
сегодня в 19:47
Литейный 4:
Вашим 7 легко входит! https://www.youtube.com/watch?v=PT8CvFIrk5Y&t=42s
)))

RDeanW
RDeanW
сегодня в 19:46
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:11
    Техника на грани фантастики!- не попал в пустые ворота! Как и кококо, впрочем! Одна команда - одни мимо ворот!
    cska-78
    cska-78
    сегодня в 16:54
    Семидыркин и в такие ворота 7 легко получит в официальном!
    Живанильда
    Живанильда
    сегодня в 16:43
    Я уж подумал,что попетушились как приянято в Зените.
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
    сегодня в 16:14
    Литейный 4:
    Этот мастер класс организован для пупсиков из Тарасовки!
    Для пупсиков будет ночное продолжение с теми же персонажами )))))
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил CrazyTapok
    сегодня в 16:10
    CrazyTapok:
    Зенит поделился видео: https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
    Вот такие видео надо показывать в рубрике: - Они позорят нас!
    Nikola45
    Nikola45 ответил denmig
    сегодня в 16:08
    denmig:
    Меньшинство сбг балуются! - кто кому сунет!
    Пупсик берега попутал? )) Дайте адрес пришлю компас ))
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил Мельгарехо
    сегодня в 16:08
    Мельгарехо:
    почему не указали возрастной ценз видео 18+
    Кто бы хрюкал, но не банщики с пупсиками!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 16:07
    Радуются, бегают смеются в Дзюбаи, а Артёмку не взяли...
    Nikola45
    Nikola45 ответил CrazyTapok
    сегодня в 16:06
    CrazyTapok:
    Зенит поделился видео: https://www.youtube.com/watch?v=WhVvGP0lWcs
    У меня даже на Аве такой позор! ))
    CrazyTapok
    CrazyTapok
    сегодня в 16:05
    Зенит поделился видео:
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил denmig
    сегодня в 16:05
    denmig:
    Меньшинство сбг балуются! - кто кому сунет!
    Смешно это слышать от болельщика команды, славной банькой с афроспартаковцами, пупсиками, Димочками, де Зеувами и преданными болельщиками Борей Моисеевым и Колей Трубачом.
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 16:05
      Big krendel
      Big krendel ответил Мельгарехо
      сегодня в 16:04
      Мельгарехо:
      почему не указали возрастной ценз видео 18+
      Это вам не пупсики. Адресом ошибся!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил denmig
      сегодня в 16:02
      denmig:
      Меньшинство сбг балуются! - кто кому сунет!
      Вашим 7 легко входит!
      Nikola45
      Nikola45 ответил denmig
      сегодня в 16:02
      denmig:
      Меньшинство сбг балуются! - кто кому сунет!
      Меньшинство в бане балуют! А Люди тренируются как Спартаку 5 отгружать ))
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 16:01
      почему не указали возрастной ценз видео 18+
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 16:01
      Этот мастер класс организован для пупсиков из Тарасовки!
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 16:01
      Тим до сей поры в хорошей форме!
      denmig
      denmig
      сегодня в 15:52
      Меньшинство сбг балуются! - кто кому сунет!
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