Кришито: «„Зенит“ сделал выбор не в пользу Дзюбы и Шатова»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал ситуацию с игроками команды Артемом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые, скорее всего, уйдут в аренду.

«Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом. Они хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они не в лучшем расположении духа».