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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 23’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 17’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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«Манчестер Сити» подготовил 170 млн евро для трансфера Азара

сегодня, 16:36

«Манчестер Сити» намерен опередить «Реал» в гонке за полузащитником «Челси» Эденом Азаром.

По данным СМИ, «горожане» готовы выложить за бельгийца 170 млн евро.

Сам Азар ранее заявил, что этот сезон он точно доиграет в Лондоне.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:58
Какая разница, 170 или 100?
Если выплатит его сумму отступных , то Реал может спокойно подписать его, тем более, если он сам в Реал к Зидану хочет!
Но если Зидан уйдет, то трансфер может сорваться
dimagas1
dimagas1 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:54
Владимipъ Григорянъ:
Он бегунок, который постоянно берет игру на себя, в МС командная игра построена, да и ты же сам видишь как игра Челси зависит от Азара
Да ,да в которой игроки типа Сане и Стерлинга)))Ну они не бегунки ,а по 3 метра ростом ))))
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 21:24
Подготовил.
170 миллионов.
Причем вся сумма в биткоинах.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:33
Пеп раздавит с шейхами Переса как шавку..
No problem
No problem
сегодня в 18:54
Мадрид ваще в тени щя.
Откуды вырыли такую утку?
Реал его покупает уже как 5лет епт.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил lemon_kg
сегодня в 18:16
lemon_kg:
этот слух не спроста. ведь Пепу нужен такой же как Сильва а он не молодеет. Надеелись на Бернаду Сильву но увы он не уровень Давида а вот Азара можно использовать многих местах на поле просто нужен четкий подход и Пеп знает об этом! Месси тоже играл когда-то только в нападении в точнее ложной девятки сейчас мы видим его на глубина даже часто в опорной зоне даже. Так что Азар идеальный вариант!
Не нужен он, для Бернарду это первый сезон и я уверен он раскроется, нужно время, идеальный преемник Сильвы
112910415
112910415
сегодня в 18:02
очередь там, номера на руке..
NOVA
NOVA
сегодня в 17:48
руки прочь мешок с баблом, вам своих игроков уже некуда девать!!! да и он я думаю сам хочет в Реал!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:38
Так лысый физрук жаловался что не может позволить покупку в 80 миллионов,откуда наберется 170, да и зачем Азару идти на понижение
benderivan
benderivan
сегодня в 17:32
Ничего удивительного, типичный МС.
311
311
сегодня в 17:27
Из Челси уходят только те игроки, с которыми Челси готов расстаться! Азар точно не из их числа. Так что это просто выдумки журналюг!)
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 17:26
этот слух не спроста. ведь Пепу нужен такой же как Сильва а он не молодеет. Надеелись на Бернаду Сильву но увы он не уровень Давида а вот Азара можно использовать многих местах на поле просто нужен четкий подход и Пеп знает об этом! Месси тоже играл когда-то только в нападении в точнее ложной девятки сейчас мы видим его на глубина даже часто в опорной зоне даже. Так что Азар идеальный вариант!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:07
Хахахахахаха вот это бредятина xD
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:05
ALBA BARCELONA 21:
На самом деле не знали,что ты лучше знаешь,чем лучший тренер мира,Азар подходит в стиль Пепа или нет.Шейхи еще о тебя не знают,жаль.
Так СМИ вечно бред пишут, даже очевидных вещей не видишь, Абрамович не продаст своего лидера конкурентам
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 17:04
Владимipъ Григорянъ:
Он и даром не нужен, никак не впишется в схему Гвардиолы, да и пускай валит в Реал, там его и ждут
На самом деле не знали,что ты лучше знаешь,чем лучший тренер мира,Азар подходит в стиль Пепа или нет.Шейхи еще о тебя не знают,жаль.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:03
Челси по-любому в плюсе будет.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Artuom
сегодня в 17:03
Artuom:
Откуда уверенность?? Как по мне любого хорошего атакующего игрока Гвардиола может вписать в свои схемы.
Он бегунок, который постоянно берет игру на себя, в МС командная игра построена, да и ты же сам видишь как игра Челси зависит от Азара
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:54
Дорогой стал Азар нынче
Artuom
Artuom ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 16:52
Владимipъ Григорянъ:
Он и даром не нужен, никак не впишется в схему Гвардиолы, да и пускай валит в Реал, там его и ждут
Откуда уверенность?? Как по мне любого хорошего атакующего игрока Гвардиола может вписать в свои схемы.
umar42
umar42
сегодня в 16:50
На этот позиции играет сане на много лучщее за чем он нужен сити.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил вoлгoдoн
сегодня в 16:44
вoлгoдoн:
В отдельную шкатулку шейх лично отложил,но СМИ все спалили)
Он и даром не нужен, никак не впишется в схему Гвардиолы, да и пускай валит в Реал, там его и ждут
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 16:42
В отдельную шкатулку шейх лично отложил,но СМИ все спалили)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 16:41
Боже, перестаньте уже нести чушь, каждый день одно и тоже
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