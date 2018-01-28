«Манчестер Сити» подготовил 170 млн евро для трансфера Азара

«Манчестер Сити» намерен опередить «Реал» в гонке за полузащитником «Челси» Эденом Азаром.
По данным СМИ, «горожане» готовы выложить за бельгийца 170 млн евро.
Сам Азар ранее заявил, что этот сезон он точно доиграет в Лондоне.
|Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Челси
|3:0
|Ньюкасл
|1.33
|5
|9.5
|19:00
|Матч завершен
|Кардифф
|0:2
|Манчестер Сити
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Байер
|2:0
|Майнц
|1.4
|4.85
|7.3
|Испания. Примера 2017/2018, 21 тур
|1
|X
|2
|18:15
|Матч завершен
|Атлетико М
|3:0
|Лас-Пальмас
|1.15
|7.5
|17
|22:45
|Идет первый тайм, 23’
|Барселона
|0:0
|Алавес
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|СПАЛ
|1:1
|Интер
|6.2
|4.05
|1.53
|17:00
|Матч завершен
|Наполи
|3:1
|Болонья
|1.15
|7.5
|17
|20:00
|Матч завершен
|Милан
|2:1
|Лацио
|2.6
|3.45
|2.85
|22:45
|17’
|Рома
|0:0
|Сампдория
|1.37
|4.8
|8
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Зенит
|4:1
|Гуанчжоу Эв
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Бордо
|3:1
|Лион
|3.8
|3.5
|1.95
|23:00
|Идет первый тайм, 7’
|Марсель
|0:1
|Монако
|2.02
|3.45
|3.6
«Манчестер Сити» намерен опередить «Реал» в гонке за полузащитником «Челси» Эденом Азаром.
По данным СМИ, «горожане» готовы выложить за бельгийца 170 млн евро.
Сам Азар ранее заявил, что этот сезон он точно доиграет в Лондоне.
Если выплатит его сумму отступных , то Реал может спокойно подписать его, тем более, если он сам в Реал к Зидану хочет!
Но если Зидан уйдет, то трансфер может сорваться
Если выплатит его сумму отступных , то Реал может спокойно подписать его, тем более, если он сам в Реал к Зидану хочет!
Но если Зидан уйдет, то трансфер может сорваться
170 миллионов.
Причем вся сумма в биткоинах.
170 миллионов.
Причем вся сумма в биткоинах.
Откуды вырыли такую утку?
Реал его покупает уже как 5лет епт.
Откуды вырыли такую утку?
Реал его покупает уже как 5лет епт.