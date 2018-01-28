Кришито: «„Локомотив“ далеко не „Реал“, а „Зенит“ может выиграть в оставшихся 10 матчах»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито верит в то, что «сине-бело-голубым» по силам стать чемпионами России в текущем сезоне:

«Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что „Локомотив“ далеко не мадридский „Реал“, он тоже будет терять очки. Восемь очков - это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача - набрать тридцать очков.

Сейчас, безусловно, главным раздражителем является „Локомотив“. Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к „Локомотиву“, обыграть их у них дома и выиграть чемпионат».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!