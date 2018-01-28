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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
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Кришито: «„Локомотив“ далеко не „Реал“, а „Зенит“ может выиграть в оставшихся 10 матчах»

сегодня, 17:19

Защитник «Зенита» Доменико Кришито верит в то, что «сине-бело-голубым» по силам стать чемпионами России в текущем сезоне:

«Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что „Локомотив“ далеко не мадридский „Реал“, он тоже будет терять очки. Восемь очков - это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача - набрать тридцать очков.

Сейчас, безусловно, главным раздражителем является „Локомотив“. Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к „Локомотиву“, обыграть их у них дома и выиграть чемпионат».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

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Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 22:49
Почему соккер скрывает коммент? Что сказано было то лишнего? Где оскорбления? Или это новый сайт так прекрасно работает?)

Дублирую:

Бакланы совсем замечтались)) Локомотив действительно не Реал, а Палыч действительно не Зидан, Кришито прав)

Команда с Черкизово не будет так терять очки как королевский клуб. Зенит будет довольствоваться вторым, а может быть и третьим местом.

Если в кабинеты народные деньги от газа не занесут, естестно.
Greiba
Greiba
сегодня в 22:29
От побед в товарниках голову кому-то вскружило
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 21:49
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    сегодня в 21:22
    Локомотив не Реал, это точно! они "Барселона", а вот Зенит собственно "Реал"!! Для Зенита все окончено в этом сезоне!
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 21:21
    Как раз Реал очень даже теряет очки. По крайней мере на минувшем этапе чемпионата. Кришито что-то не то смотрел:)
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 20:57
    Как не почитаешь интервью игроков, то 2 варианта приходят на ум: или они этого не говорили и это для затравки подкинута тема, или, если говорили, то все как один думают, что ЛОКО после перерыва, исключительно в добровольном порядке одтаст 1-е место. Рановато нас под откос пускать. Шкура не убитого медведя вырисовывается на горизонте! Остыньте, граждане! В мае будем смотреть, а не в январе))). ЛОКО ВПЕРЁД!!! P.S. Да, очень странно слышать от профессионала, как Кришито,такие слова.
    veter852
    veter852
    сегодня в 20:57
    Ладно бы это сказал болельщик-я бы поржал но понял его,а если это говорит игрок.....видать и вправду все плохо с проэктом
    Red-green-Hooligans
    Red-green-Hooligans
    сегодня в 20:38
    Какое богатое воображение у мальчугана Кришито)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
    сегодня в 20:23
    Ваня лучший:
    Еще один мечтатель нарисовался. Был уже один, который планировал 33 очка в 11 играх. Если Зенит в оставшихся 10 играх наберет больше 22-23 очков, я публично признаю, что в футболе не разбираюсь. Им бы Спартак опередить и то вряд ли получится. Зенит по моему мнению будет третьим как и последние два сезона. Это их законное, заслуженное место. А стабильность - признак класса.
    Стесняюсь спросить у знатока: - а второе место кто займёт, конюшня или народная?
    Первое то уже все паровозам отдали...
    MulaAan
    MulaAan
    сегодня в 19:53
    Ну... как-бы Зенит тоже далеко не Реал)) и не Барселона) и не МанСити ну и т.д.)) чтоб 30 очков за 10 матчей брать)
    Shagrath82
    Shagrath82
    сегодня в 19:52
    Так и Зенит не Барселона. Могут в остальных хотя бы 5 и проиграть
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Mяyчeло
    сегодня в 19:42
    Mяyчeло:
    а что себя не лайкнул? вы настолько привыкли к тому что кони вам поддакивают на соккере что уже самых отпетых коней записываете в спартаковцы) я тебе больше скажу, выйди за пределы соккера и узнаешь что кобылицы о вас думают. я понимаю что у тебя всё время уходит на создание клонов и на самолайк, но всё же расширяй кругозор.
    Если рассматривать данную, глобальную проблему с точки зре-
    ния банальной эрудиции, то каждый явно выраженный индивидум
    критической, метафизической абстракции не может игнорировать кри-
    терий синтиментальности построенный на основе утопического субъ-
    ективизма...
    Ахахахаха!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Литейный 4
    сегодня в 19:38
    Литейный 4:
    Ты за свой Спартак переживай, тарасовскийты наш. Зенит и так опережает Спартак!
    Мне Спартак почти также неприятен как и Зенит. А во вторых посмотри таблицу внимательно. У Зенита богатый опыт в завоевании 3 места.
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 19:32
    Что питерские, что спартаковские тролли всё вангуют,) Главная забава межсезонья?)
    Mяyчeло
    Mяyчeло ответил Литейный 4
    сегодня в 19:32
    Литейный 4:
    Ты за свой Спартак переживай, тарасовскийты наш. Зенит и так опережает Спартак!
    а что себя не лайкнул? вы настолько привыкли к тому что кони вам поддакивают на соккере что уже самых отпетых коней записываете в спартаковцы) я тебе больше скажу, выйди за пределы соккера и узнаешь что кобылицы о вас думают. я понимаю что у тебя всё время уходит на создание клонов и на самолайк, но всё же расширяй кругозор.
    Sem25
    Sem25 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 19:28
    Jeck Denielse:
    Тяжко будет....наверно... Локо предсказуемо соскочит с ЛЕ.......ибо запах замаячившего вдали чемпионства не позволит такую роскошь....биться на два фронта.... А Зенитушке везде придётся по-максимуму выкладываться....ибо и в таблице пора порядок наводить и в ЛЕ шуметь....зарабатывая баллы для страны...кто если не Зенит... Ну и фсё....больше серьёзных препятствий...таких как локомотивский гандикап у Питера нет.....остальные пусть там сами уж распределяют места с 3-го по 5-е....)))) Всем удачи.....концовка чемпа будет весёлой...)))
    Бюджеты клубов РФПЛ:
    1 место. «Зенит»
    Бюджет: 10.8 млрд. рублей.Спонсоры: «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти (минимум на 50 % принадлежат государству).
    ...

    3 место. «Локомотив»
    Бюджет: 5.4 млрд. рублей.
    Спонсоры: ОАО «РЖД» (государственная компания).

    Скажи, если ты сейчас в адеквате, а кто в такой ситуации ДОЛЖЕН "зарабатывать баллы для страны"???
    77rust77
    77rust77 ответил Ваня лучший
    сегодня в 19:27
    А может же набрать
    77rust77
    77rust77
    сегодня в 19:26
    Локомотив не Реал,а Зенит не Барселона))) ну что сказать в жизни все бывает,но очень прошу чтоб Спартак 4 стал ,буду топить за кого угодно но против свин
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 19:24
    Неужто дядя Миллер пообещал развязать мошну ? Ведь без судей десять матчей и Реалу выиграть затруднительно будет, даже в нашем чемпионате, не говоря уже о каком-то Зените. А, понял ! Это бомжей после товарняков плющит, ведь каких грандов сокрушили ! А вот от паровозов опять троечку заловите, это- к бабке не ходи !
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ваня лучший
    сегодня в 19:21
    Ваня лучший:
    Еще один мечтатель нарисовался. Был уже один, который планировал 33 очка в 11 играх. Если Зенит в оставшихся 10 играх наберет больше 22-23 очков, я публично признаю, что в футболе не разбираюсь. Им бы Спартак опередить и то вряд ли получится. Зенит по моему мнению будет третьим как и последние два сезона. Это их законное, заслуженное место. А стабильность - признак класса.
    Ты за свой Спартак переживай, тарасовскийты наш. Зенит и так опережает Спартак!
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 19:17
    Каждый год один и тот же сценарий. Смешные всё-таки пичужки эти баклахи
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 19:09
    Локо, как Барса их не догнать в таблице......... а Зенит, как раз подобие Реал, только на кабинет судей может рассчитывать в данной ситуации.....
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 19:02
    Еще один мечтатель нарисовался. Был уже один, который планировал 33 очка в 11 играх. Если Зенит в оставшихся 10 играх наберет больше 22-23 очков, я публично признаю, что в футболе не разбираюсь. Им бы Спартак опередить и то вряд ли получится. Зенит по моему мнению будет третьим как и последние два сезона. Это их законное, заслуженное место. А стабильность - признак класса.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 18:59
    Да как=бэ и Зеня совсем не Барселона....
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 18:56
    Что-то Кришито сегодня раздухарился.

    Кстати, в пятой части "Пиратов Карибского моря" есть шикарный момент. Когда Карина в шлюпке раздевалась, чтобы добраться до суши вплавь. В самом конце этого момента просто класс:
    Генри: "Я видел её щиколотки!"
    Джек: "Увидел бы куда больше, если бы не трещал, как баклан!"

    Всякий раз вспоминаю этот момент, когда какой-то лазурный товарищ начинает много трещать в микрофон.
    loko7
    loko7
    сегодня в 18:52
    Можете и догнать нас, а можете и продолжить свою традицию - сыграть в Лиге Европы.
    GooSe25
    GooSe25
    сегодня в 18:50
    Ага, а зенит далеко не Барселона .. чтобы обыграть всех и не терять очки
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:50
    Торопится Доминико. В начале осени уже короновали Зенит, а чем год закончился???
    Пусть победит тот, кто победит!!! ....А сборникам без травм.
    Прохорович
    Прохорович
    сегодня в 18:48
    Локо не Реал Но и Зенька н Барса)
    Кот- Бегемот
    Кот- Бегемот ответил blitz
    сегодня в 18:46
    blitz:
    Сейчас у пупсиков забомбит.
    Уже забомбило. Все пупсики активизировались!
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