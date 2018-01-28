Семшов: «Российские игроки не ставят цель уехать за границу, там платят меньше»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов порассуждал на тему того, что российские футболисты не спешат попробовать себя в иностранных чемпионатах:

«Наверное, сейчас футболисты не ставят перед собой цель во что бы то ни стало уехать за границу. Как это было, например, после Eвро-2008. Во-первых, финансовый вопрос. За рубежом меньше платят. Кроме того, в РФПЛ не такая высокая конкуренция. Многие игроки остановились в развитии, дальше не прогрессируют. Вот поэтому нередко скауты европейских клубов останавливают свой выбор не на россиянах, а на представителях Африки, Южной Америки.

Для меня интересна и в то же время удивительна одна вещь. В СМИ все время пишут, что то одним нашим футболистом, то другим интересуются европейские клубы. Но почему-то никто никуда не уезжает. Конечно, хочется, чтобы ребята попробовали свои силы в западных лигах. Когда жил в Испании, мне доводилось видеть игру Черышева вживую. Рад за него. Денис выступает в реально сильном чемпионате. Понятно, что не в „Реале“, „Барселоне“ или „Атлетико“. Но у него есть возможность несколько раз за сезон противостоять таким грандам и, соответственно, расти! А возьмите антураж, атмосферу на стадионах. Думаю, россиянам тоже надо это почувствовать. На мой взгляд, Аршавин, Жирков, Павлюченко получили колоссальное удовольствие в Англии, окунувшись в эту чисто футбольную среду».

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