«Урал» претендует на нападающего норвежского «Олесунна»

Нападающий «Олесунна» Эдвин Гьяси находится в сфере трансферных интересов «Урала». Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что клуб из Екатеринбурга обсуждает с норвежцами возможный трансфер 26-летнего футболиста, который имеет опыт выступлений за сборную Ганы.

«„Урал“ уже давно следит за Гьяси, и его представитель на выходные прибыл в Екатеринбург на переговоры, однако вопрос пока упирается в позицию „Олесунна“: та сумма, которую они хотят выручить за игрока, не устраивает „Урал“. У игрока есть и другие предложения, в частности из Турции, но, по его словам, он очень хочет играть в России. Он вел переговоры с „Динамо“, но московская команда, похоже, отказалась от его приобретения после покупки Федора Черных».