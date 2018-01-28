Бенитес: «Теперь „Ньюкаслу“ стоит сосредоточиться на чемпионате»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии после поражения от «Челси»:

«В первом тайме мы играли хорошо, у нас были моменты, мы оказывали давление на соперника. Мы допустили ошибку, которая привела к первому голу, а после второго пропущенного мяча нам не везло. Одно дело просто играть на выезде против „Челси“, другое - уступать им при этом со счетом 0:2.

Я доволен выступлением команды в первом тайме, но разочарован поражением. Теперь нам стоит сосредоточиться на чемпионате».