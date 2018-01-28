«Лион» проиграл «Бордо»

«Лион» на выезде уступил «Бордо» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Бордо, стадион «Стад Бордо-Атлантик»
«Бордо» - «Лион» 3:1 (3:1)
Голы: Де Превилье 22, Малком 27 (пенальти), Ляборд 45+1 (пенальти) - Марсело 44.
«Бордо»: Костиль, Кастро, Кунде, Отавио, Поундже, Сабали, Лерагер, Мейте, Де Превилье (Юссуф 90+3), Ляборд (Санкаре 67), Малком (Пелленар 80).
Главный тренер: Густаво Пойет.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Менди, Морель, Рафаэл (Тете 46), Ауар, Ндомбеле, Тусар (Депай 46), Фекир, Диас, Корне (Траоре 63).
Главный тренер: Бруно Женезио.
Предупреждения: Фекир 11, Рафаэл 19, Отавио 36, Де Превилье 61, Марсело 84.
Удаление: Отавио 76.
Судья: Франсуа Летексье.
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