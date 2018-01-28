Де Брюйне: «Решил пробить под „стенкой“, а не над ней»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от победы на «Кардиффом» в матче 4-го раунда Кубка Англии, а также прокомментировал свой остроумный гол со штрафного:

«Сегодня мы сыграли в отличном от других команд ключе. Это была классная тактика, ведь Компани был всегда открыт, что помогло нам вскрыть центр поля.

У нас было много пространства. Второй тайм получился странным, ведь соперник не давал нам атаковать. Эти полчаса выдались слегка скучноватыми.

Что касается моего гола со штрафного, то я посчитал, что будет проще пробить под „стенкой“, а не над ней, ведь она располагалась близко».