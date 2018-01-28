В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ

УЕФА продолжает работать над совершенствованием финансового фэйр-плей, а пока организацию вновь заинтересовали доходы ПСЖ.

Вчера во французских СМИ появился отчет, в котором наглядно видны существенные различия между цифрами, которые ПСЖ выдает за доходы, и реальной стоимостью контрактов парижского клуба со спонсорами.

Стоит отметить, что в 2014 году УЕФА уже наказывал ПСЖ штрафом в размере 60 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей.

Напомним, что парижский клуб усиленно ищет возможности продать ряд своих игроков, дабы не получить очередное наказание.