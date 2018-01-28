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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Ультрас «Ромы» клеят в Риме стикеры в виде долларов с лицом президента клуба

вчера, 23:44

Фанаты «Ромы» продолжают выражать протест против президента клуба Джеймса Паллотты.

Напомним, не так давно ультрас выступали против постройки нового стадиона, так как считают, что на аренах не место системам видеонаблюдения, с помощью которых полиция впоследствии наказывает нарушителей спокойствия, а теперь тиффози проявляют свое несогласие с трансферной политикой клуба. Фанаты считают, что Паллотта думает только о своем кошельке, раз готов продать ряд лидеров клуба во время зимнего трансферного окна.

В связи с этим в Риме появились наклейки в виде долларов, на которых изображено лицо американского функционера.

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Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:34
Не пускать их на стадион.
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