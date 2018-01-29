«Сампдория» обыграла «Рому» и приблизилась к ней в турнирной таблице

В матче 22-го тура Серии А «Сампдория» переиграла на выезде «Рому». Римляне имели шанс догнать в турнирной таблице чемпионата «Интер», который ранее оступился в матче со СПАЛом, но шансом этим не воспользовались.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Сампдория» – 0:1 (0:0)
Гол: Сапата 80.
Нереализованный пенальти: Флоренци 39 (вратарь).
«Рома»: Алиссон, Жуан, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман, Наингголан, Юндер (Перотти 72), Пеллегрини (Дефрель 70), Эль-Шаарави (Антонуччи 78), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Сампдория»: Вивиано, Феррари, Мурру, Сильвестре, Бережински, Торрейра (Томич 86), Баррето, Рамирес (Альварес 72), Линетти, Сапата, Капрари (Ковнацки 62).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
Предупреждения: Бережински 38, Коларов 57, Флоренци 79, Мурру 87.
Судья: Лука Банти.