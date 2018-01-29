«Сампдория» обыграла «Рому» и приблизилась к ней в турнирной таблице

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет1.753.954.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)ПястФонбет4.54.21.6
  • Главные новости
  • Все новости
10:58
«Краснодар» - в десятке самых пасующих клубов Европы8
10:23
Педро Роша: «Приоритет „Спартака“ – чемпионат России»20
09:40
Ловчев: «Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути»43
08:45
Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»50
08:20
В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» вновь произошли изменения18
10:36
Конте: «Если „Челси“ подпишет форварда, это не значит, что Батшуайи уйдёт»1
10:14
Блэйк: «У „Челси“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»6
10:05
«Арсенал» готов отпустить Жиру в «Челси» за 35 млн фунтов15
09:55
Герасимец: «Если Манчини выиграет Лигу Европы с „Зенитом“, ему простят всё»35
09:29
Вагнер Лав прилетел в Стамбул, где подпишет контракт с «Бешикташем»5
09:17
«Эвертон» готов расстаться с одним из дорогостоящих летних приобретений2
09:07
Ибрагимович будет доигрывать в США10
08:54
Суарес: «Арбитр должен был назначить пенальти и в ворота „Алавеса“»16
08:34
Вальверде: «Игра рукой в штрафной? Чтобы её не было, Умтити пришлось бы отрезать руку»8
01:01
Гвидетти уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Барселоны»40
00:54
«Марсель» и «Монако» сыграли вничью12
00:50
Сегодня «Челси» должен объявить о трансфере Эмерсона3
00:37
Месси приносит победу «Барселоне» над «Алавесом»155
00:27
Суарес впервые в карьере забил в 8-м матче национального чемпионата подряд11
00:21
Фабиньо: «Моё время в „Монако“ подходит к концу»8
00:09
Экс-игрок «Челси»: «Марез отлично вписался бы в нынешний „Ливерпуль“»3
00:09
«Торино» отказался продавать Льяича1
23:57
Экс-игрок «Сосьедада»: «Летом Одриосола станет игроком мадридского „Реала“»2
23:54
В «Арсенале» уверены в переходе Обамеянга10
23:48
Де Хеа: «Я счастлив в „Манчестер Юнайтед“»2

«Сампдория» обыграла «Рому» и приблизилась к ней в турнирной таблице

сегодня, 00:39
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В матче 22-го тура Серии А «Сампдория» переиграла на выезде «Рому». Римляне имели шанс догнать в турнирной таблице чемпионата «Интер», который ранее оступился в матче со СПАЛом, но шансом этим не воспользовались.

Рим, стадион «Олимпико» 

«Рома» – «Сампдория» – 0:1 (0:0)
Гол: Сапата 80.
Нереализованный пенальти: Флоренци 39 (вратарь).

«Рома»: Алиссон, Жуан, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман, Наингголан, Юндер (Перотти 72), Пеллегрини (Дефрель 70), Эль-Шаарави (Антонуччи 78), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Сампдория»: Вивиано, Феррари, Мурру, Сильвестре, Бережински, Торрейра (Томич 86), Баррето, Рамирес (Альварес 72), Линетти, Сапата, Капрари (Ковнацки 62).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

Предупреждения: Бережински 38, Коларов 57, Флоренци 79, Мурру 87.

Судья: Лука Банти.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» и «Монако» сыграли вничью
Сегодня, 00:54 12
Месси приносит победу «Барселоне» над «Алавесом»
Сегодня, 00:37 155
Ультрас «Ромы» клеят в Риме стикеры в виде долларов с лицом президента клуба
Вчера, 23:44 1
Сборная Германии попросила «Кардифф» не травмировать ее игроков
Вчера, 22:36 7
«Милан» огорчил «Лацио»
Вчера, 21:57 114
«Лион» проиграл «Бордо»
Вчера, 20:56 4
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Lazio-Kiev
сегодня в 10:30
Lazio-Kiev:
Привет. Такой неприятный осадок от вчерашней игры в Милане остался- слов нет!
Аналогично. Никогда их не хейтил, даже после финала ЛЧ. Но теперь я их ненавижу.
Собаки на сене. Им эта победа как мёртвому припарка, только змеям подсобили. Китайский зашкВАРенный, преступный синдикат.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Великий Князь
сегодня в 10:25
Великий Князь:
А вот барсики до сих пор спорят. Оправдывают свой святейший клуП. Аха-ха) Привет, Вован. У меня до сих пор бомбит. Ненавижу всех, особено расанерцов, нирадзурцав и католунцов.)
Привет. Такой неприятный осадок от вчерашней игры в Милане остался- слов нет!
Великий Князь
Великий Князь ответил Lazio-Kiev
сегодня в 10:24
Lazio-Kiev:
Ну, в этот раз даже Сампа не спорила. Мяч летел в створ ворот.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Великий Князь
    сегодня в 10:22
    Великий Князь:
    Почему не тащат? Пенка же была)
    Ну, в этот раз даже Сампа не спорила. Мяч летел в створ ворот.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
    сегодня в 10:22
    Горбатый опять вернулся:
    С облегчением зенака ))) Все равно вас рома выбьют )))
    Аха-ха)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Остапчук 67
    сегодня в 10:09
    Остапчук 67:
    "Рома" деградирует. А что делает Тотти?
    Готовится стать тренером Ромы.)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 10:08
    Lazio-Kiev:
    Это называется - когда не тащат судьи.
    Почему не тащат? Пенка же была)
    борька
    борька
    сегодня в 07:16
    Не повезло
    Reneg
    Reneg ответил Klose_Miro
    сегодня в 06:53
    Klose_Miro:
    Хороший вопрос, тоже Ренега ожидаю. Ренег, как настроение, поделись с публикой))
    ждал вас, чертяк... оправданий десяток можно придумать, а смысл.. сейчас есть только одна надежда-победа в дерби
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 05:22
    Вот конкуренты сами выбывают из чемпионской гонки.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:31
    "Рома" деградирует.
    А что делает Тотти?
    grafff
    grafff
    сегодня в 02:26
    Молодцы
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 01:42
    это уже позор)
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 01:33
    с победой
    Горбатый опять вернулся
    Горбатый опять вернулся ответил Zen-Aku
    сегодня в 01:24
    Zen-Aku:
    Фуух Пронесло...
    С облегчением зенака ))) Все равно вас рома выбьют )))
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:20
    Klose_Miro:
    Хороший вопрос, тоже Ренега ожидаю. Ренег, как настроение, поделись с публикой))
      Алсидес Гиджиев
      Алсидес Гиджиев
      сегодня в 01:19
        Zen-Aku
        Zen-Aku
        сегодня в 01:14
        Фуух Пронесло...
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        сегодня в 01:06
        Рома сама на себя не была похожа...
        Квадратный Мяч
        Квадратный Мяч
        сегодня в 01:02
        20 угловых и 18 ударов в створ это нечто!
        Чемпионский Клык 4
        Чемпионский Клык 4 ответил Kuprin
        сегодня в 01:00
        Kuprin:
        Все очень запутанно у этих итальяшек
          Klose_Miro
          Klose_Miro ответил Герцог Гогa
          сегодня в 00:57
          Герцог Гогa:
          Где трусливый гoмодрил Ренег, который как шакаленок гавкает против великого Юве, насильника зеротитульной ромки?!
          Хороший вопрос, тоже Ренега ожидаю.
          Ренег, как настроение, поделись с публикой))
          Квадратный Мяч
          Квадратный Мяч
          сегодня в 00:56
          Одна из лучших игр уик энда. Вратари просто чудеса творили!
          Kuprin
          Kuprin
          сегодня в 00:56
          Все очень запутанно у этих итальяшек
          Герцог Гогa
          Герцог Гогa
          сегодня в 00:55
          Унизили собак! Нечего было вчера тявкать.
          Герцог Гогa
          Герцог Гогa
          сегодня в 00:54
            Lazio-Kiev
            Lazio-Kiev ответил dzvinka
            сегодня в 00:52
            dzvinka:
            вообще без неожиданностей. Как и говорил, Сампу и Аталанту в ЛЧ, вместо ромы и интора.
            А не забей в Генуе Ромка шальной гол в добавленное время, их разделяло бы сейчас 1 очко!
            Чемпионский Клык 4
            Чемпионский Клык 4 ответил 95-shishani-95
            сегодня в 00:52
            95-shishani-95:
            Не забиваешь ты?
            Забиваешь ты! Самдория должна была пять раз сажать шакалов на клык еще в первом тайме!
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            сегодня в 00:50
            Не забиваешь ты?
            dzvinka
            dzvinka
            сегодня в 00:50
            вообще без неожиданностей. Как и говорил, Сампу и Аталанту в ЛЧ, вместо ромы и интора.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100