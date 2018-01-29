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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Вальверде: «Игра рукой в штрафной? Чтобы её не было, Умтити пришлось бы отрезать руку»

сегодня, 08:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, подводя итоги матча 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», отметил, что судья встречи Иглесиас Вильянуэва поступил правильно, не назначив пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити.

«Случается, что мяч влетает в сетку, а гол не засчитывают, порой бывает так, как сегодня.

Тем не менее, я смотрю на ситуацию со стороны своей команды. Думаю, что игра рукой в том эпизоде была неумышленной.

Я расспросил об этом эпизоде Умтити, но не знаю, что еще можно было бы сделать, кроме как отрезать ему руку».

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Все комментарии
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1
сегодня в 10:21
    Ислом Хамраев 1
    Ислом Хамраев 1
    сегодня в 10:19
    да и что тут говорить , зато барсе повезло слава богу что не было пенальти , уж даже если барса сыграла бы вничью или проиграла , реал не смог бы их догнать ,ну и что что не дали пенальти не всегда же реалу нужно помогать пусть на себе испытает сливочное глорье какого это неприятно когда отнимают очки
    да и вообще глоры сливочные вы лучше подумайте как атлетико и валенсию догнать че вы себя ведете как будто вы вторые в таблице и отрыв минимальный как будто идите умойтесь
    Ислом Хамраев 1
    Ислом Хамраев 1
    сегодня в 10:15
    чья бы глорья мычала уж реаловская молчала , в игре с валенсией в ворота реала не было назначено как минимум три пенальти , и в другую сторону левые два отдали, реалу
    барса всегда играет чисто не так как реал с помощью судей , прошлогодний чемпионский титул Испании для них как фора подарок от судей
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 10:13
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      сегодня в 09:40
        Zidane.5
        Zidane.5
        сегодня в 09:04
        Сепаратистов тащат просто за волосы!!!
        NGY
        NGY
        сегодня в 08:46
        А зачем руку резать, достаточно судье на лапу взгреть, и он закроет глаза, что Умтютю неприжатой рукой, остановливает мяч летящий в створ ворот!
        100% пенальти....!
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        сегодня в 08:43
        Еще бы он по другому сказал
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