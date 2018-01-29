Вальверде: «Игра рукой в штрафной? Чтобы её не было, Умтити пришлось бы отрезать руку»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, подводя итоги матча 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», отметил, что судья встречи Иглесиас Вильянуэва поступил правильно, не назначив пенальти в ворота каталонцев за игру рукой в собственной штрафной защитника Самуэля Умтити.
«Случается, что мяч влетает в сетку, а гол не засчитывают, порой бывает так, как сегодня.
Тем не менее, я смотрю на ситуацию со стороны своей команды. Думаю, что игра рукой в том эпизоде была неумышленной.
Я расспросил об этом эпизоде Умтити, но не знаю, что еще можно было бы сделать, кроме как отрезать ему руку».
давай мадрид взрывай свой пукан
круто что реалу не везет и дай бог чтоб такой клуб как реал мадрид скорее стал вторым миланом который распался
надеюсь очень скоро так и будет
дай бог реалу вылет с 1/8 на ЛЧ
давай мадрид взрывай свой пукан
круто что реалу не везет и дай бог чтоб такой клуб как реал мадрид скорее стал вторым миланом который распался
надеюсь очень скоро так и будет
дай бог реалу вылет с 1/8 на ЛЧ
да и вообще глоры сливочные вы лучше подумайте как атлетико и валенсию догнать че вы себя ведете как будто вы вторые в таблице и отрыв минимальный как будто идите умойтесь
да и вообще глоры сливочные вы лучше подумайте как атлетико и валенсию догнать че вы себя ведете как будто вы вторые в таблице и отрыв минимальный как будто идите умойтесь
барса всегда играет чисто не так как реал с помощью судей , прошлогодний чемпионский титул Испании для них как фора подарок от судей
барса всегда играет чисто не так как реал с помощью судей , прошлогодний чемпионский титул Испании для них как фора подарок от судей
100% пенальти....!
100% пенальти....!