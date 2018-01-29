«Эвертон» готов расстаться с одним из дорогостоящих летних приобретений

Защитник «Эвертона» Майкл Кин может покинуть команду уже в ближайшие дни.

По информации британских СМИ, главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс не рассчитывает на 25-летнего англичанина, считая, что тому не хватает класса, что оборонец не способен справиться с давлением игры на «Гудисон Парк». Клуб намерен продать игрока.

Стоит отметить, что всего полгода назад «Эвертон» приобрел футболиста у «Бернли» за 25 млн фунтов. В качестве замены Кину «ириски» рассматривают защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса и оборонца «Лилля» Адама Сумаоро.