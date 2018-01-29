Герасимец: «Если Манчини выиграет Лигу Европы с „Зенитом“, ему простят всё»

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец мечтает о победе «сине-бело-голубых» в Лиге Европы, оценил перспективы российских клубов в турнире, а также порассуждал о чемпионской гонке в РФПЛ:
«Если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят все. Дай Бог, чтобы эти мечты сбылись, но соперники - серьезные. В то же время нет ничего невозможного, поскольку с такой игрой, которую „Зенит“ показывал в Лиге Европы, если ее усилить и стабилизировать, все возможно. Так что этот вариант я не исключаю. Несмотря на ту критику, которую высказал по первой части сезона.
Что касается противостояния „Зенита“ с „Селтиком“, то название у соперника громкое, но шотландский чемпионат не самый сильный в Европе. Дошло до того, что „Глазго Рейнджерс“ выбил из розыгрыша гибралтарский клуб. С другой стороны, „Селтик“ - чемпион Шотландии, команда, которая привыкла побеждать. В Европе это имя помнят. Но „Зенит“ - фаворит и обязан проходить эту команду.
Колосков сказал, что вся четверка российских клубов может дойти до полуфинала Лиги Европы? Мнение Вячеслава Ивановича имеет право на жизнь, но с трудом можно поверить, что четыре наши клуба выйдут в полуфинал. Дай Бог, чтобы хотя бы одна команда там оказалась. Пускай ей будет „Зенит“. На кону ведь еще и чемпионат России стоит, где нужно стать хотя бы призером, чтобы играть в Лиге чемпионов. Всем приходится проводить по три матча в неделю. Посмотрим, кто с честью выйдет из этой ситуации. По осенней части лучше всех это получалось у „Локомотива“. „Спартак“ не показал должной стабильности - перепады были колоссальные. Поэтому шансы „Локомотива“ и „Зенита“ я бы оценил выше, чем „Спартака“ и ЦСКА. Мы же помним прошлый сезон, когда „красно-белые“ стали чемпионами во многом благодаря тому, что вылетели из еврокубков. Теперь им непросто тянуть на два фронта. Так что здесь стратегия будет иметь первостепенное значение».