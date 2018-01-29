Герасимец: «Если Манчини выиграет Лигу Европы с „Зенитом“, ему простят всё»

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец мечтает о победе «сине-бело-голубых» в Лиге Европы, оценил перспективы российских клубов в турнире, а также порассуждал о чемпионской гонке в РФПЛ:

«Если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят все. Дай Бог, чтобы эти мечты сбылись, но соперники - серьезные. В то же время нет ничего невозможного, поскольку с такой игрой, которую „Зенит“ показывал в Лиге Европы, если ее усилить и стабилизировать, все возможно. Так что этот вариант я не исключаю. Несмотря на ту критику, которую высказал по первой части сезона.

Что касается противостояния „Зенита“ с „Селтиком“, то название у соперника громкое, но шотландский чемпионат не самый сильный в Европе. Дошло до того, что „Глазго Рейнджерс“ выбил из розыгрыша гибралтарский клуб. С другой стороны, „Селтик“ - чемпион Шотландии, команда, которая привыкла побеждать. В Европе это имя помнят. Но „Зенит“ - фаворит и обязан проходить эту команду.

Колосков сказал, что вся четверка российских клубов может дойти до полуфинала Лиги Европы? Мнение Вячеслава Ивановича имеет право на жизнь, но с трудом можно поверить, что четыре наши клуба выйдут в полуфинал. Дай Бог, чтобы хотя бы одна команда там оказалась. Пускай ей будет „Зенит“. На кону ведь еще и чемпионат России стоит, где нужно стать хотя бы призером, чтобы играть в Лиге чемпионов. Всем приходится проводить по три матча в неделю. Посмотрим, кто с честью выйдет из этой ситуации. По осенней части лучше всех это получалось у „Локомотива“. „Спартак“ не показал должной стабильности - перепады были колоссальные. Поэтому шансы „Локомотива“ и „Зенита“ я бы оценил выше, чем „Спартака“ и ЦСКА. Мы же помним прошлый сезон, когда „красно-белые“ стали чемпионами во многом благодаря тому, что вылетели из еврокубков. Теперь им непросто тянуть на два фронта. Так что здесь стратегия будет иметь первостепенное значение».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!