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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Герасимец: «Если Манчини выиграет Лигу Европы с „Зенитом“, ему простят всё»

сегодня, 09:55

Экс-нападающий «Зенита» Сергей Герасимец мечтает о победе «сине-бело-голубых» в Лиге Европы, оценил перспективы российских клубов в турнире, а также порассуждал о чемпионской гонке в РФПЛ:

«Если Манчини выиграет Лигу Европы, ему простят все. Дай Бог, чтобы эти мечты сбылись, но соперники - серьезные. В то же время нет ничего невозможного, поскольку с такой игрой, которую „Зенит“ показывал в Лиге Европы, если ее усилить и стабилизировать, все возможно. Так что этот вариант я не исключаю. Несмотря на ту критику, которую высказал по первой части сезона.

Что касается противостояния „Зенита“ с „Селтиком“, то название у соперника громкое, но шотландский чемпионат не самый сильный в Европе. Дошло до того, что „Глазго Рейнджерс“ выбил из розыгрыша гибралтарский клуб. С другой стороны, „Селтик“ - чемпион Шотландии, команда, которая привыкла побеждать. В Европе это имя помнят. Но „Зенит“ - фаворит и обязан проходить эту команду.

Колосков сказал, что вся четверка российских клубов может дойти до полуфинала Лиги Европы? Мнение Вячеслава Ивановича имеет право на жизнь, но с трудом можно поверить, что четыре наши клуба выйдут в полуфинал. Дай Бог, чтобы хотя бы одна команда там оказалась. Пускай ей будет „Зенит“. На кону ведь еще и чемпионат России стоит, где нужно стать хотя бы призером, чтобы играть в Лиге чемпионов. Всем приходится проводить по три матча в неделю. Посмотрим, кто с честью выйдет из этой ситуации. По осенней части лучше всех это получалось у „Локомотива“. „Спартак“ не показал должной стабильности - перепады были колоссальные. Поэтому шансы „Локомотива“ и „Зенита“ я бы оценил выше, чем „Спартака“ и ЦСКА. Мы же помним прошлый сезон, когда „красно-белые“ стали чемпионами во многом благодаря тому, что вылетели из еврокубков. Теперь им непросто тянуть на два фронта. Так что здесь стратегия будет иметь первостепенное значение».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

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Все комментарии
Вова Туземец
Вова Туземец ответил spartach n1
сегодня в 11:02
spartach n1:
Смешной этот Герасимец,зенит с Бей Иегудой незнает как играть,какая там ЛЕ ?))
Спартак с китайцами и казахами не знает как играть, а тут Лига европы. Про Лигу чемпионов лучше вообще промолчать, как о всероссийском позоре!
Dominators
Dominators
сегодня в 10:58
Пусть вас не смущают крупные победы Зенита сейчас . Манчини затеял генеральную уборку в клубе . И все сразу забегали ,показать товар лицом .. Терентьев , ничего не умеющий на поле ,бомбардир . Цирк . Как в Зените устаканется ,так сразу все станет на свои места . Ребята спокойно будут продолжать стабильно получать свои кровные завышенные зарплаты ,большинство сидя на банке .. Гена вещать про Зенит это космос , а Зенит опять третий и вылетевший от условной Бенфики .
LOpp
LOpp
сегодня в 10:57
так, вот свежий список сектантских заклинаний:
- Зенит может проиграть только сам себе
- Зенит может набрать 30 очков
- Если Манчини выиграет Лигу Европы
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик ответил FROLL 001
сегодня в 10:56
FROLL 001:
Если Манчини выиграет Лигу Европы с Зенитом, то надорванная психика пупсиков не выдержит такого! Гыгыгыгыгы!
Было дело:

Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:48
короли товарняков едва ли Селтик пройдут, там уже газпром не забашляет чтобы второй состав соперник выставил.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:46
Дело за малым, выиграть
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ ответил blitz
сегодня в 10:45
blitz:
А когда пупсики выиграют Лигу Европы?
Из ФНЛ трудно будет пробиться. Только через Кубки!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:44
Смешной этот Герасимец,зенит с Бей Иегудой незнает как играть,какая там ЛЕ ?))
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 10:42
у газпрома денег не хватит второй раз выиграть ЛЕ
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 10:38
мечтать вообще не вредно. а кубок они на крышу баклан-арены поставят, чтобы его из Москвы видно было.
makkie
makkie
сегодня в 10:36
Выиграют конечно, Зенит уже в полуфинале ЛЕ, если кто забыл :))
Советчик №1
Советчик №1 ответил blitz
сегодня в 10:36
blitz:
А когда пупсики выиграют Лигу Европы?
Столько не живут!
loko7
loko7
сегодня в 10:35
Труднее всего будет Локо и Спартаку, у них соперники куда серьезней, чем у Зенита с ЦСКА.
blitz
blitz
сегодня в 10:27
А когда пупсики выиграют Лигу Европы?
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:24
Если Манчини выиграет Лигу Европы с Зенитом, то надорванная психика пупсиков не выдержит такого! Гыгыгыгыгы!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:24
Герасимец: "ДУРАК ДУМКАМИ БОГАТЕЕТ!"
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:23
Выиграет, не выиграет..а вот то, что сегодня Пяста ждёт ЦСКА-это неоспоримый факт..)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:23
Финал - "Зенит" - "Спартак",вот будет ржачка на всю Европу.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Аргeнтинeц
сегодня в 10:20
Аргeнтинeц:
Сейчас Литейный придет со школы и выиграет эту Лигу Европы с дивана даже без Зенита
он уже где то здесь бороздит, уроки видимо кончились. щас выведет в топ очередную свою бредятину.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:20
И я перестану звать его ФИЗРУЧИНИ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил За адекватность
сегодня в 10:19
Да тут не знаешь, что тебя вечером ждёт, а уж заглянуть слегка в будущее...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 10:18
Аргeнтинeц:
Сейчас Литейный придет со школы и выиграет эту Лигу Европы с дивана даже без Зенита
Коновал отправит на тот свет очередного своего пациента, потом придёт и будет успокаивать себя Спартаком.
За адекватность
За адекватность ответил Locomotive Breath
сегодня в 10:17
Locomotive Breath:
Как вариант.)
Только больше фантастический.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил За адекватность
сегодня в 10:16
Как вариант.)
За адекватность
За адекватность ответил Locomotive Breath
сегодня в 10:15
Locomotive Breath:
Да пусть выигрывает! Манчини, как мне кажется, больше еврокубки интересуют, чем рфпл. Если выиграют, то напрямую в ЛЧ. Вот МЮ, к примеру, в прошлом сезоне так и сделал). Правда и Зенит не МЮ, как ни странно))). У каждого своя дорога.
Победить в ЛЕ, в РФПЛ занять 4-е место, и от России 4 клуба в ЛЧ, гусеница превратилась в прекрасную бабочку.
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 10:11
Сейчас Литейный придет со школы и выиграет эту Лигу Европы с дивана даже без Зенита
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:11
Да пусть выигрывает! Манчини, как мне кажется, больше еврокубки интересуют, чем рфпл. Если выиграют, то напрямую в ЛЧ. Вот МЮ, к примеру, в прошлом сезоне так и сделал). Правда и Зенит не МЮ, как ни странно))). У каждого своя дорога.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:08
Спартак только на бомжарена проигрывает ,так что будет 3-1 как в Москве
sir-5
sir-5
сегодня в 10:07
К закону "Синусоида Рейнгольда" прибавился ещё закон "Синусоида папаши Миллера".Только Рейнгольд работает в одиночку,а тут налицо дискредитация массового сознания. Кстати,почему у "Спартака" "два фронта",а не "три"???
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:06
Умный мужик Серёга, что по руководству не скажешь))
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