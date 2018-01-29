Блэйк: «У „Челси“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий сборной Уэльса Натан Блэйк, который ныне работает экспертом на британском ТВ, считает, что «Челси» по силам замахнуться на победу в Лиге чемпионов:

«Я думаю, что у „Челси“ есть все для победы в Лиге чемпионов, потому что они играют в контратакующей манере.

Они сильны в обороне, у них есть такие классные исполнители, как Азар, Педро и Виллиан, которые могут выдать нечто эдакое.

У них есть все для победы в Лиге чемпионов».

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Барселоной».