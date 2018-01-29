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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Блэйк: «У „Челси“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»

сегодня, 10:14

Бывший нападающий сборной Уэльса Натан Блэйк, который ныне работает экспертом на британском ТВ, считает, что «Челси» по силам замахнуться на победу в Лиге чемпионов:

«Я думаю, что у „Челси“ есть все для победы в Лиге чемпионов, потому что они играют в контратакующей манере.

Они сильны в обороне, у них есть такие классные исполнители, как Азар, Педро и Виллиан, которые могут выдать нечто эдакое.

У них есть все для победы в Лиге чемпионов».

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Барселоной».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:59
Тут бы из 1/8 выйти.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:35
У Челси может и есть всё,но у них нет Месси и Суареса. Впрочем как и нет Неймара и Мбаппе. Так что,я бы на месте этого эксперта,поостерёгся давать такие оценки Челси!)
Don trambon
Don trambon ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:34
Владимир Ушаков:
Все кроме нормальных нападающих
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 10:31
    Все кроме нормальных нападающих
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 10:18
    Удачи Челси в противостоянии с барсуками!
    Медив
    Медив
    сегодня в 10:17
    Хех, если бы я не смотрел все игры Челси, я бы тоже мог так подумать...
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