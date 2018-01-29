Педро Роша: «Приоритет „Спартака“ – чемпионат России»

Нападающий «Спартака» Педро Роша признался, что в московском клубе делают ставку на выступление во внутреннем чемпионате, где «красно-белые» намерены защитить чемпионский титул:

«В любом турнире выступать непросто. А в Лиге Европы собраны большие европейские команды, некоторые из них еще осенью играли в Лиге чемпионов. К таким турнирам высокого уровня нужно быть очень хорошо готовым.

Конечно, наш приоритет – чемпионат России, тем более это длительный турнир. А в Лиге Европы идет плей-офф, там все может произойти. Было бы здорово одинаково хорошо выступить во всех соревнованиях.

Отыграть отставание в восемь очков от „Локомотива“ еще как реально! Мы находимся высоко в таблице, а значит, нужно сыграть так, как умеем в оставшихся матчах. И, возможно, довольно быстро это отставание сократим.

Наша цель – выступить как можно лучше во всех турнирах. И, конечно, хотелось бы выиграть трофеи. Постараемся победить в чемпионате, хотя борьба будет тяжелой, конкурентов хватает. Но мы готовы к битве».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!