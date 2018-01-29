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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Педро Роша: «Приоритет „Спартака“ – чемпионат России»

сегодня, 10:23

Нападающий «Спартака» Педро Роша признался, что в московском клубе делают ставку на выступление во внутреннем чемпионате, где «красно-белые» намерены защитить чемпионский титул:

«В любом турнире выступать непросто. А в Лиге Европы собраны большие европейские команды, некоторые из них еще осенью играли в Лиге чемпионов. К таким турнирам высокого уровня нужно быть очень хорошо готовым.

Конечно, наш приоритет – чемпионат России, тем более это длительный турнир. А в Лиге Европы идет плей-офф, там все может произойти. Было бы здорово одинаково хорошо выступить во всех соревнованиях.

Отыграть отставание в восемь очков от „Локомотива“ еще как реально! Мы находимся высоко в таблице, а значит, нужно сыграть так, как умеем в оставшихся матчах. И, возможно, довольно быстро это отставание сократим.

Наша цель – выступить как можно лучше во всех турнирах. И, конечно, хотелось бы выиграть трофеи. Постараемся победить в чемпионате, хотя борьба будет тяжелой, конкурентов хватает. Но мы готовы к битве».

Чемпионские графики. Погоня за «Локо» продолжается!

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Все комментарии
DVOK68
DVOK68 ответил FROLL 001
сегодня в 11:05
FROLL 001:
Клуб Педров и негров. Какой может быть у таких приоритет? Правильно: - борьба за 5 строчку максимум!
Ты себя к какому клубу относишь?
DVOK68
DVOK68
сегодня в 11:03
Сначала играть научись,потом в прессе говори
LOpp
LOpp
сегодня в 10:59
Чемпионат+кубок
было бы не плохо)
VIPded
VIPded
сегодня в 10:53
Неужто так Атлетика перепужались?
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:52
Степан капуста в самолайканье достиг совершенства,вот что значит упорно идти к своей цели !
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 10:51
Ваш приоритет номер шесть!
Мельгарехо
Мельгарехо ответил Красно Синий воин
сегодня в 10:50
Красно Синий воин:
В Лиге Чемпионов опозорили Российский футбол, теперь приоритет чемпионат!!!
цска 5 лет подряд занимал в ЛЧ 4 место.
цска самая слабая команда в истории ЛЧ. + вечный рекорд Акинфеева-43
жуй.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:44
В Лиге Чемпионов опозорили Российский футбол, теперь приоритет чемпионат!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Jum13
сегодня в 10:42
Jum13:
Ты всё врёшь!!! Карера сказал - хет-трик в этом году!!!
Хеттрик им будет в Лиге Европы, хватит 0:7 получать!
CrazyTapok
CrazyTapok ответил борька
сегодня в 10:39
борька:
Лига европы еще не по зубам Спартаку
Она им не то, что ещё, а вообще не по зубам!
Faustello
Faustello
сегодня в 10:38
cska plus
cska plus
сегодня в 10:35
Ага, то есть готовятся к позору от Атлетик.
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 10:34
Смешной пупсик. юбилеи закончились!
Jum13
Jum13
сегодня в 10:34
Ты всё врёшь!!! Карера сказал - хет-трик в этом году!!!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:30
Клуб Педров и негров. Какой может быть у таких приоритет? Правильно: - борьба за 5 строчку максимум!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:30
Это намек на слив Атлетику? Приоритеты явно не тебе расставлять.
борька
борька
сегодня в 10:26
Лига европы еще не по зубам Спартаку
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:26
Сейчас кони повылазят..Пусть к Пясте готовятся.
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