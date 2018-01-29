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Созин: «Не стоит забывать, что Муса уже почти год не играет в футбол»

сегодня, 12:56

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил плюсы и минусы от возможной сделки между ЦСКА и «Лестер Сити»: «армейцы» намерены арендовать у «лис» нападающего Ахмеда Мусу.

«Я не считаю чужих денег. Не знаю, какая финансовая обстановка в ЦСКА. Все сейчас говорят о том, что у ЦСКА кончились деньги или не кончились - к футболу это не имеет никакого отношения. Понятно, что при скудном ресурсе Ахмед Муса усилит „армейцев“. Он адаптирован к команде, условиям и чемпионату России. Партнеры по команде почти не поменялись, за редким исключением.

Но не стоит забывать, что Ахмед почти уже год не играет в футбол. Нельзя про это молчать. Пускай он и тренируется в клубе АПЛ, но на поле он не выходит. ЦСКА его берет на 10 матчей чемпионата России плюс игры в Лиге Европы. Не могу сказать, что это безусловная победа „армейских“ селекционеров. Но Муса – это лучше, чем ничего. Посмотрим, сможет ли он быстро прийти в себя, вспомнить, как играть и забивать. Плюсы у этой аренды, безусловно, есть – он знает команду и не нуждается в адаптации. Но, к сожалению, он давно не играл и не забивал».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:19
А мы все живем прошлым, ждем от Мусы феерверк
Поц
Поц
сегодня в 16:55
Год не играет? Это не беда.
В ПФК его накормят свежим овсом с мельдонием и будет носится этот Муса по полю, как электровеник. На радость Гинеру.
isamsn
isamsn
сегодня в 16:01
Обсуждать пока особо нечего.Сплошной шипящий стон злопыхателей. Холодная вода помогает!!!
Верг
Верг
сегодня в 15:40
аренда еще одного черного лавочника в пару к оланаре! черный дуэт
time out
time out
сегодня в 15:30
Год не играл, ничего страшного, через полгода восстановится, вспомнит, что такое футбол, как раз и аренда закончится.
Efimych
Efimych
сегодня в 15:11
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:07
    Пусть Созин не сомневается,все у нас будет хорошо.
    Kuprin
    Kuprin ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 15:00
    Аргeнтинeц:
    Муса не играет в футбол с 2012 года, после перехода в ЦСКА
    Спартак его тень унижала ?
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 14:59
    Ничего в России заиграет
    Jum13
    Jum13 ответил Шуnя771
    сегодня в 14:19
    Шуnя771:
    Селекционный триумф лыжни! Но мочу проверить надо...)
    У ЦСКА боли - у Спартака не боли )))
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 14:18
    Кони так радувались,скоро прилетит новость о том что Лестер не желает своего лавочника отдавать в аренду,только продажа !
    Так что остаются с верблюдом в атаке ))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:15
    Именно поэтому его ЦСКА и взял в аренду! Чтобы Ахмед снова заиграл, как в лучшие годы и чтобы он приносил пользу армейскому клубу)
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:14
    Селекционный триумф лыжни!

    Но мочу проверить надо...)
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 14:13
    "Член комитета по этике РФС" еще по совместительству и ясновидящий. Чудны дела, Господи, в этом комитете. Явно подрабатывают на стороне.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:07
    нужен хороший талисман, и он теперь будет
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 14:00
    хоть болел привлекет на стадион
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 13:44
      fcspartak
      fcspartak
      сегодня в 13:28
      схема может и интересная, но вот только никто у харьковского больше не будет покупать игроков) мимо ЛЧ пролетают, за стадион должны) ФФП как планируют обходить в такой ситуации?
      denmig
      denmig
      сегодня в 13:25
      Да только кони и тешут себя пустыми надеждами! - даже дзюпа и то лучше выглядит! и к тому же он - белый чемодан!
      Аргeнтинeц
      Аргeнтинeц
      сегодня в 13:24
      Муса не играет в футбол с 2012 года, после перехода в ЦСКА
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 13:12
      Кони, в последнее время, считают копейки.
      Сомневаюсь, что они способны на откровенную глупость.
      Да, Муса не играл целый год, но и ЦСКА сейчас не тот.
      На фоне никаких лошадей Ахмед должен смотреться.
      Однако в масштабе РФПЛ он ни чего не покажет.
      Трусливый Бегимотик
      Трусливый Бегимотик
      сегодня в 13:10
      Отличная трансферная политика -- сначала продавать ведущих игроков, потом их возвращать. Мне одному кажется, что это странно?
      Shamil79
      Shamil79
      сегодня в 13:06
      Траоре брали...Мусу не брали
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 13:04
      Он и в ЦСКА может на лавке посидеть.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 13:03
      Муса покажет класс ) продолжит карьеру после аренды в Бундеслиге
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 13:02
      Не стоит забывать что цска уже лет 50 не играет в то что во всём мире называют словом футбол! )
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