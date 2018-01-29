Директор РФПЛ: «Пиво и футбол - два совместимых понятия, как лето и мороженое»

Коммерческий директор РФПЛ, член Российского футбольного союза Павел Суворов надеется, что продажи пива будут вновь разрешены во время проведения спортивных соревнований в стране.

Ранее стало известно, что запрет на продажу пива на стадионах временно отменят ради ЧМ-2018.

«Мы надеемся, что опыт продажи пива во время чемпионата мира по футболу в России будет признан положительным. Мы можем озвучить и позицию клубов РФПЛ, которые выступают за ответственное и цивилизованное употребление алкоголя на стадионах. Всё-таки пиво и футбол - два совместимых понятия, как лето и мороженое», - отметил Суворов.

Также он отметил, что продажа алкоголя на стадионах положительно скажется и на экономике футбола.