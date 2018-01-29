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Директор РФПЛ: «Пиво и футбол - два совместимых понятия, как лето и мороженое»

сегодня, 13:26

Коммерческий директор РФПЛ, член Российского футбольного союза Павел Суворов надеется, что продажи пива будут вновь разрешены во время проведения спортивных соревнований в стране.

Ранее стало известно, что запрет на продажу пива на стадионах временно отменят ради ЧМ-2018.

«Мы надеемся, что опыт продажи пива во время чемпионата мира по футболу в России будет признан положительным. Мы можем озвучить и позицию клубов РФПЛ, которые выступают за ответственное и цивилизованное употребление алкоголя на стадионах. Всё-таки пиво и футбол - два совместимых понятия, как лето и мороженое», - отметил Суворов.

Также он отметил, что продажа алкоголя на стадионах положительно скажется и на экономике футбола.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:23
    piercman
    piercman
    сегодня в 19:02
    футбол и бромантан - два совместимых понятия © спартачи.
    denmig
    denmig
    сегодня в 19:00
    Поэтому ни нормального пива ни мороженого ни футбола и нету у нас! И лето какое-то с белыми мухами!
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 17:25
    Пора на квас переходить)
    soccer2014
    soccer2014
    сегодня в 17:22
    Пиво и футбол- два совместимых понятия!!! Ха..ха..ха вот это прикол!!!
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 17:07
    это всем понятно, так же как и то, что зенита и футбол не совместимы.
    Saang
    Saang
    сегодня в 17:05
    Цивилизованное употребление алкоголя на стадионах и российские футбольные фанаты - два несовместимых термина.
    Поц
    Поц
    сегодня в 16:51
    Сначала пиво, потом водка, потом, "а почему бы косячок не выкурить".
    И вот лет через 5, очередной директор будет нам вещать, что придти на футбол и не шырнуться - это впустую провести время.
    Гнать таких директоров надо, а лучше сразу сажать, как вредителей.
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 15:48
    Два главных трезвенника вынужденно согласились на это временное отступление от идиотизма. ЧМ пройдет и снова все запретят. Правда кто этот запрет соблюдает? Те, кто и так не практикует.
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 15:45
    Поэт ! Совместимо пиво и чувство меры !
    А где у нас чувство меры ?!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 15:04
    Человек хочет пива в жару?Так торгуйте,только безалкогольным.До цивилизации нам еще лет 100.
    311
    311
    сегодня в 14:53
    Особенно в Хабаровске в -17!)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:40
    А если разрешить курить, то вообще экономика вырастет особенно, заставив курящего покупать сигареты в ларьках стадиона.
    LOKis09
    LOKis09
    сегодня в 14:23
    Абсолютно с ним согласен!
    А, бухих 56ов за шкирку и вон со стадиона.
    Даёшь - "черный" список!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:20
    Да ну на хрен...

    Идешь на футбол, а попадаешь в пивнушку))
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 14:18
    У директора пиво, у Кокоши - шампанское. Каждому своё, только спорт где?)
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 14:14
    да все правильно!!! пиво надо разрешить, что тут такого ???
    Shamil79
    Shamil79
    сегодня в 14:11
    пиво-бизнес...футбол -бизнес...и побоку здоровье нации
    NGY
    NGY
    сегодня в 14:08
    Но только не на стадионах в России, где выпивать не умеют.
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 14:07
    Тогда всё с нашим футболом понятно... Вопросов, в том числе и по игре сборной, больше нет.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 13:58
    Классно сказал
    Sem25
    Sem25 ответил kust07
    сегодня в 13:55
    kust07:
    Нормального пива в России нет.а шмурдяк пить не очень хочется
    Дело совсем в другом. От контрактов с пивными компаниями в РФПЛ будут привлечены хорошие деньги. Это главное.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:49
    К каждому стадиону пристроить маленький пивзаводик, и во время матча: предъявил билет - получай кружку жигулёвского свежачка.
    RUSTY8
    RUSTY8
    сегодня в 13:39
    kust07
    kust07
    сегодня в 13:33
    Нормального пива в России нет.а шмурдяк пить не очень хочется
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 13:31
    Он помойму сам не понял,что сказал...
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 13:28
    Просто этот чувак умеет считать деньги. И плевать, что пиво это вредное г...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:27
    ГЛАВНОЕ ПИВО НАЛИВАТЬ, А НЕ БАЛТИКУ-9 ИЛИ ОХОТУ КРЕПКОЕ !

    ГЫ-ГЫ
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