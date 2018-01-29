Неймар: «Для меня будет честью встретиться с Роналду на футбольном поле»

Нападающий ПСЖ Неймар высокого мнения о нападающем «Реала» Криштиану Роналду, однако бразилец не считает португальца единственным оружием мадридского клуба, с которым парижане встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я очень уважаю Криштиану за то, чего он добился в футболе. Я восхищаюсь им. Как и Месси, в последние 10 лет он был лучшим. Для меня будет честью встретиться с ним на футбольном поле.

Однако „Реал“ это не только Криштиану Роналду. В этом клубе есть много и других высококлассных футболистов».