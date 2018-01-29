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Неймар: «Для меня будет честью встретиться с Роналду на футбольном поле»

сегодня, 13:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар высокого мнения о нападающем «Реала» Криштиану Роналду, однако бразилец не считает португальца единственным оружием мадридского клуба, с которым парижане встретятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я очень уважаю Криштиану за то, чего он добился в футболе. Я восхищаюсь им. Как и Месси, в последние 10 лет он был лучшим. Для меня будет честью встретиться с ним на футбольном поле.

Однако „Реал“ это не только Криштиану Роналду. В этом клубе есть много и других высококлассных футболистов».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:24
Ушёл из барсы, кажись комментарии у него стали адекватными)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:27
Это будет сопернечество двух лучших игроков мира. Весь мир с замеранием сердце будут смотреть эти матчи! Игра достойная финала.
shur
shur
сегодня в 17:13
...это типа встряски двух боксёров перед боем,ответ за Роном,конечно можно и без коментов обойтись,надо обыгрывать,причём уверенно,на классе!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 16:48
только задом к нему не поворачивайся
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:34
Адекватное интервью отличного футболиста! Как только ушел из Барселоны, то начал рассуждать весьма трезво)
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
сегодня в 16:21
Мне либо показалось, либо неправильно понял. Он признал, что Рон в последние 10 лет был лучшим?
Вот что значит выйти из под контроля гномов XD
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:20
Готовит уже почву для перехода
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 16:19
Эх, а хотелось бы увидеть их в Реале в связке нападения) с какой нибудь крайне необычной схемой на 4-4-2 и стартовым составом Навас, Тео Эрнардес, Варан, Рамос, Карвахаль, Марсело, Каземиро, Модрич, Бейл, Неймар, Роналду)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:47
Неймар видит в Роналду лишь противника, а об уважении сказал для красного словца.
No problem
No problem
сегодня в 15:11
Хочется чтобы Мадрид,заставил вас залечивать смешанный геморр после 2х матчей.
FERIS
FERIS
сегодня в 15:00
Явно собиорается летом в Реал)
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 14:53
Вышел из под контроля Блохи,и сразу стал нормальные вью давать))
denmig
denmig
сегодня в 14:37
скоро и вместе поиграете! если каждый из вас успеет!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:05
В случае поражения Неймар так и останется тени Роналду и Месси, а вот победа даст возможность смотреть на Роналду уже с высока, как более сильному.
Слайш
Слайш
сегодня в 14:00
Вот она футбольная этика ) когда был в Барсе, контракт запрещал говорить правду ) После того как ушёл можно уже говорить что думаешь ) Или просто подмазывается чтобы в Мадрид забрали летом )
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:38
Начались "закидушки".
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:36
Но ненадолго. Реал вас обесчестит. Аха-ха)
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