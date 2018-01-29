Неймар: «Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста ПСЖ»

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что главный тренер команды Унаи Эмери настоял на том, чтобы главным исполнителем пенальти в команде был бразилец, а не форвард Эдинсон Кавани.

«Тренер выбрал меня в качестве штатного пенальтиста, тут никаких проблем нет. Всем известно, что тогда произошло в раздевалке. И тренер решил, что я должен взять на себя ответственность за пробитие одиннадцатиметровых ударов.

Я счастлив играть в одной команде со своими друзьями и одноклубниками. Я пришел сюда, чтобы писать историю, отдавать все свои силы и забивать много голов».