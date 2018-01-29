Неймар: «Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста ПСЖ»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет1.684.154.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)ПястФонбет5.54.21.5
  • Главные новости
  • Все новости
23:10
«Челси», «Ман Сити» и МЮ узнали соперников в 1/8 финала Кубка Англии0
22:25
Джеко остается в «Роме»6
20:42
Стала известна зарплата Ханни в «Спартаке»134
19:46
ЦСКА не смог победить предпоследний клуб чемпионата Польши192
18:48
Ляпорт, которого желает подписать «Ман Сити», покинул «Атлетик» 42
23:08
Вадим Васильев заблокировал трансфер Лемара0
22:59
Массимо Донати покинул пост тренера Академии в «Гамильтон Академикал»0
22:59
Буссманн покинул «Майнц», присоединившись к «Фрайбургу»0
22:41
У Сане диагностировали повреждение связок голеностопного сустава5
22:35
Форвард «Валенсии»: «Месси великолепен, как и всегда»1
22:35
«Фулхэм» отказал «Вест Хэму» в трансфере Кэрни0
22:22
«Локомотив» мог подписать Крыховяка, но трансфер сорвался3
22:15
Мбаппе оправился от травмы и готов помочь ПСЖ1
22:12
Дайер: «Не думаю, что Санчес способен кардинально изменить игру „Манчестер Юнайтед“»6
21:58
Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» по Жиру идут полным ходом10
21:56
Куадрадо выбыл из строя на два месяца0
21:48
MLS приняла в свои ряды клуб Бекхэма3
21:43
«Арсенал» продолжает переговоры с Лукасом Моурой1
21:30
Стали известны четыре соперника «Локомотива» на втором сборе4
21:18
«Шальке» повторно арендовал защитника «Челси» 3
21:07
«Вест Бромвич» укрепил свои ряды защитником сборной Египта0
20:49
«Интер» оформляет трансфер Пасторе3
20:36
Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру3
20:29
«Севилья» достигла принципиальной договоренности по трансферу защитника «Порту»0
20:21
ПСЖ хочет сохранить Пасторе1

Неймар: «Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста ПСЖ»

сегодня, 13:57

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что главный тренер команды Унаи Эмери настоял на том, чтобы главным исполнителем пенальти в команде был бразилец, а не форвард Эдинсон Кавани.

«Тренер выбрал меня в качестве штатного пенальтиста, тут никаких проблем нет. Всем известно, что тогда произошло в раздевалке. И тренер решил, что я должен взять на себя ответственность за пробитие одиннадцатиметровых ударов.

Я счастлив играть в одной команде со своими друзьями и одноклубниками. Я пришел сюда, чтобы писать историю, отдавать все свои силы и забивать много голов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Форвард «Валенсии»: «Месси великолепен, как и всегда»
Сегодня, 22:35 1
Дайер: «Не думаю, что Санчес способен кардинально изменить игру „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 22:12 6
ПСЖ хочет сохранить Пасторе
Сегодня, 20:21 1
Маротта: «Мы вели переговоры с Джаном, но ни к чему конкретному не пришли»
Сегодня, 20:10 0
Эллардайс: «„Эвертон“ вряд ли кого-то еще подпишет этой зимой»
Сегодня, 18:58 0
Фил Невилл: «Я не сексист»
Сегодня, 17:56 4
Обсудить
Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 22:43
Возможно зря Эмери так прогнулся под Нея, Кавани то же хорошо бьет пенальти.
Nazi
Nazi
сегодня в 21:34
Эх, как хочется чтобы наконец поперли и кавани и емери из Парижа..

Один мазила, второй недотренер..
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 18:53
Конкретно подставил Эмери
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:32
Кавани будет это терпеть?
No problem
No problem
сегодня в 15:08
Ну вот и молодец с*ка.
Efimych
Efimych
сегодня в 15:06
    311
    311
    сегодня в 14:51
    Тренеришка тарасовский не вывез напора петуха!)
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 14:35
    Неймар это лицемер высшего сорта,с первых дней появления в Барселоне не взлюбил его и жизнь показала что этот человек не стоит того чтобы к нему относились хорошо... А Эмрери жаль что пошел по пути известного голандского тренера времен Анжи где одна псевдозвезда решает все...
    marvel777
    marvel777
    сегодня в 14:24
    Эмери - " Неймар выбрал меня штатным лизоблюдом"
    MDos
    MDos
    сегодня в 14:24
    Так Кавани не возьмет ЗБ. Да и какая там ответственность, в большинстве матчей это влияет на статистику, а не на результат
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 14:22
    Неймар: «Эмери выбрал меня в качестве штатного пенальтиста ПСЖ»
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Скорее всего тренер постеснялся сообщить об этом Кавани, раз тот постоянно хватается за мяч.
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:22
    Спроси у нашего Дзюбы кто такой тренер Эмери? Так что в команде главный только ты один.....что захочется тебе так и поступай!
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 14:19
    Господин назначил его любимой женой.
    Ради этого стоило уходить из Барселоны)
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:19
    А что скажет Ковани?))
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 14:00
    Ну вот и расставили все точки над И !
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100