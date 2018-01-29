Игуаин считает, что в его слабой результативности в текущем сезоне есть вина Аллегри

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что ему не слишком нравится играть на той позиции, куда его ставит главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри:

«Я могу забивать больше мячей, если играю ближе к воротам соперника.

Я всегда прислушиваюсь к указаниям тренера, но, играя на позиции реджисты, я теряю энергию, которая нужна мне для того, чтобы забивать».

Напомним, в последнем матче своей команды Игуаин сумел отличиться, прервав свою затянувшуюся безголевую серию.