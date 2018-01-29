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Игуаин считает, что в его слабой результативности в текущем сезоне есть вина Аллегри

сегодня, 16:27

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что ему не слишком нравится играть на той позиции, куда его ставит главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри:

«Я могу забивать больше мячей, если играю ближе к воротам соперника.

Я всегда прислушиваюсь к указаниям тренера, но, играя на позиции реджисты, я теряю энергию, которая нужна мне для того, чтобы забивать».

Напомним, в последнем матче своей команды Игуаин сумел отличиться, прервав свою затянувшуюся безголевую серию.

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 18:51
И да, понравился вот этот коммент, толстого, кстати, тоже касается:
"Впору вводить новый термин в футболе. Синдром Бензема: форвард очень мало забивает, но играет полезно на команду, стягивая на себя защиту соперника и отдавая пасы в свободные зоны. При этом стабильно 42ется собственными болелами несмотря на полезные функции на поле."
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 18:51
Игуаину лучше заткнуться и начать забивать голы из простых ситуаций. Он порет стабильно по 2-3 момента за игру.
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 18:46
Просто у Максимки пунктик на напов: делать из типичных страйкеров жуйпоймикого - сначала Манджукич, теперь Игуаин. Видать, били его в детстве нападающие. ))
juvenale
juvenale
сегодня в 18:31
и лишний вес)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:22
Надо больше пахать
mavrid05
mavrid05
сегодня в 18:05
Бенз уже все слова использовал )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:06
Пока Ювентус дает результат правым будет тренер.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 16:53
Роберто Карлосу вообще амплуа защитника не мешало забивать. Плохому танцору в зале тесно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:41
А может он прав?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:34
Бензу надо запомнить эти сложные слова и тоже так же отмазываться.
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