Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что ему не слишком нравится играть на той позиции, куда его ставит главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри:
«Я могу забивать больше мячей, если играю ближе к воротам соперника.
Я всегда прислушиваюсь к указаниям тренера, но, играя на позиции реджисты, я теряю энергию, которая нужна мне для того, чтобы забивать».
Напомним, в последнем матче своей команды Игуаин сумел отличиться, прервав свою затянувшуюся безголевую серию.
"Впору вводить новый термин в футболе. Синдром Бензема: форвард очень мало забивает, но играет полезно на команду, стягивая на себя защиту соперника и отдавая пасы в свободные зоны. При этом стабильно 42ется собственными болелами несмотря на полезные функции на поле."
"Впору вводить новый термин в футболе. Синдром Бензема: форвард очень мало забивает, но играет полезно на команду, стягивая на себя защиту соперника и отдавая пасы в свободные зоны. При этом стабильно 42ется собственными болелами несмотря на полезные функции на поле."