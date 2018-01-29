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На погрязший в долгах «Рубин» пожаловался еще один футболист

сегодня, 17:15

В декабре сообщалось, что «Рубин» намерен полностью отойти от бюджетного финансирования. Долги казанцев достигли уже почти двух миллиардов рублей, и сводить концы с концами становится все тяжелее.

По информации источника, на клуб пожаловался защитник Карлос Самбрано, арендованный ПАОКом. Перуанец обратился в ФИФА и подал на «Рубин» в суд. Футболист заявляет, что казанский клуб задолжал ему почти 2 млн евро.

Ранее из-за задолженности перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном «Рубину» запретили регистрировать новичков.

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Все комментарии
soccer2014
soccer2014
сегодня в 21:57
Бикеич реально душой с Рубином!!! Ибо зачем человеку, успешному на мой взгляд тренеру весь этот финансовый гемор, он переживает и надеюсь вытащит из этой ..опы клуб который когда то строил шаг за шагом, но потом с ним опять так поступят, выгонят.
patra
patra
сегодня в 21:56
Долги собрал один, расплачиваться другому. Хорошо устроился первый, в роли вторых, как всегда, все остальные.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:13
Казанский и туркмен разворовали команду!
Теперь в Спартак перейдут!
denmig
denmig
сегодня в 18:43
Зато у зенита все деньги пенсионеров собрались!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:08
У Шамана не забалуешь )))
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 17:50
Я вот че заметил то : жалуются на клубы ток те. кто толком то и не играл и никак себя не проявлял. Жертвы мля)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:45
Пора Рубину освежиться в ФНЛ!
Jum13
Jum13
сегодня в 17:25
Что-то БоБиК перемудрил с денюжками
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:23
Жесть.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:22
Благодаря "эффективному менеджменту" Казань рискует потерять клуб, и самое печальное, что крайних не будет.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
сегодня в 17:22
Вас еще не развалили? Тогда туркмен идет к вам!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:20
Пора уже эту пародию на клуб распускать.

2 млрд долга ха-ха.

В ПФЛ точно столько не вернуть, да же если кое кто в 4 смены устроится работать))0
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