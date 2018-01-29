На погрязший в долгах «Рубин» пожаловался еще один футболист

В декабре сообщалось, что «Рубин» намерен полностью отойти от бюджетного финансирования. Долги казанцев достигли уже почти двух миллиардов рублей, и сводить концы с концами становится все тяжелее.

По информации источника, на клуб пожаловался защитник Карлос Самбрано, арендованный ПАОКом. Перуанец обратился в ФИФА и подал на «Рубин» в суд. Футболист заявляет, что казанский клуб задолжал ему почти 2 млн евро.

Ранее из-за задолженности перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном «Рубину» запретили регистрировать новичков.