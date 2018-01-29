Пике: «Надеюсь завершить карьеру в „Барселоне“»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

«Я очень рад, что продлил контракт с „Барселоной“. Надеюсь, что это не последнее мое соглашение. Я чувствую себя в „Барселоне“ как дома. Надеюсь, что завершу карьеру именно здесь», - сказал Пике.