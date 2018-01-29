Пике: «Надеюсь завершить карьеру в „Барселоне“»

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал продление контракта с клубом.
Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.
«Я очень рад, что продлил контракт с „Барселоной“. Надеюсь, что это не последнее мое соглашение. Я чувствую себя в „Барселоне“ как дома. Надеюсь, что завершу карьеру именно здесь», - сказал Пике.
Или вы хотите этим сказать что кнопочка у Месси там?
Аха-ха)
Или вы хотите этим сказать что кнопочка у Месси там?
Аха-ха)
щяс ты просто швабра стучащяя по кнопкам в Твиттере.
щяс ты просто швабра стучащяя по кнопкам в Твиттере.
https://www.youtube.com/watch?v=m_LwENM8x9Y