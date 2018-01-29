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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Пике: «Надеюсь завершить карьеру в „Барселоне“»

сегодня, 17:23

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

«Я очень рад, что продлил контракт с „Барселоной“. Надеюсь, что это не последнее мое соглашение. Я чувствую себя в „Барселоне“ как дома. Надеюсь, что завершу карьеру именно здесь», - сказал Пике.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Великий Князь
сегодня в 21:51
Великий Князь:
А почему тебя это так заводит, ты что каталониц?)
Наоборот отвращает!
Великий Князь
Великий Князь ответил Байкал-38
сегодня в 21:44
Байкал-38:
Разве это ребус был? Это просто фото на котором показано куда пихает Кри свои пальцы и кому, без каких либо ребусов и подтекста, а самое главное это он с большим удовольствием делает!
А почему тебя это так заводит, ты что каталониц?)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Великий Князь
сегодня в 21:43
Великий Князь:
Значит у Леонида кнопка там же. Ты верно разгадал ребус. Выдал бы тебе шубу с царского плеча, но ты у меня в опале.
Разве это ребус был? Это просто фото на котором показано куда пихает Кри свои пальцы и кому, без каких либо ребусов и подтекста, а самое главное это он с большим удовольствием делает!
Великий Князь
Великий Князь ответил Байкал-38
сегодня в 21:38
Байкал-38:
Меня в таких компаниях не бывает! А кнопку Кри у Марсело нашёл и нажимает!
Значит у Леонида кнопка там же. Ты верно разгадал ребус. Выдал бы тебе шубу с царского плеча, но ты у меня в опале.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Великий Князь
сегодня в 21:35
Великий Князь:
Стесняюсь спросить, где здесь вы? Или вы хотите этим сказать что кнопочка у Месси там? Аха-ха)
Меня в таких компаниях не бывает! А кнопку Кри у Марсело нашёл и нажимает!
Великий Князь
Великий Князь ответил Байкал-38
сегодня в 21:25
Байкал-38:
Стесняюсь спросить, где здесь вы?
Или вы хотите этим сказать что кнопочка у Месси там?
Аха-ха)
No problem
No problem
сегодня в 20:38
Карьеру футболиста ты уже давно завершил,
щяс ты просто швабра стучащяя по кнопкам в Твиттере.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:55
Ты болше не кому не нужен.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Великий Князь
сегодня в 19:30
Великий Князь:
Нажми на "кнопку" гному и твоя мечта осуществится https://www.youtube.com/watch?v=m_LwENM8x9Y
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:07
Пике по молодости прилично подморашивает,а представьте,как он будет "гнать" в старости?
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:20
Нажми на "кнопку" гному и твоя мечта осуществится
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