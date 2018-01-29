«Крылья Советов» внесли экс-игрока команды Барасу в черный список

Руководство «Крыльев Советов» внесло экс-игрока команды Нериуса Барасу в черный список. Футболисту запрещено посещать матчи самарской команды.

Ранее Бараса в одном из своих интервью раскритиковал руководство «Крыльев Советов». По всей видимости, это и послужило причиной такого решения руководства клуба.

«Я дал интервью, в котором высказал свое мнение – у меня не было никакой цели, просто сказал, как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в черном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне, как к ветерану, недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это все рассказываю. Как бывший игрок клуба, имею право. Тем более, что я не вру», - сказал Бараса.

Напомним, что «Крылья Советов» на данный момент находятся на сборе в Турции.