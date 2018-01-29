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«Крылья Советов» внесли экс-игрока команды Барасу в черный список

сегодня, 17:32

Руководство «Крыльев Советов» внесло экс-игрока команды Нериуса Барасу в черный список. Футболисту запрещено посещать матчи самарской команды.

Ранее Бараса в одном из своих интервью раскритиковал руководство «Крыльев Советов». По всей видимости, это и послужило причиной такого решения руководства клуба.

«Я дал интервью, в котором высказал свое мнение – у меня не было никакой цели, просто сказал, как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в черном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне, как к ветерану, недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это все рассказываю. Как бывший игрок клуба, имею право. Тем более, что я не вру», - сказал Бараса.

Напомним, что «Крылья Советов» на данный момент находятся на сборе в Турции.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 21:29
в спам его!!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:00
От барсуков везде одни толко проблемы. Не стоило крыльям с Барсой связаться.
memphis
memphis
сегодня в 18:45
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:07
    Крылья из Барсы пацанов подтянули ))
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 17:47
    Ты ветеран команды? Ты резервистом то был, когда у Крыльев проблемы появились. О чем ты вопишь то вообще?! Ты себя с Пошкусом не перепутал? Вот тот тип да, ветеран Крыльев. А ты - 0
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 17:43
    Интересно, что он такого сказал?
    Не могли же ему просто так выдать "черную метку".
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 17:36
    Что-то это мне напоминает. Одни в базу "Миротворца" вносят, эти в черный список.
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