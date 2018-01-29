Шахов и Казаев полетели с «Тосно» на второй сбор в Турцию

Футбольный клуб «Тосно» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Вместе с командой на сбор отправились Виталий Шахов, пропустивший часть первого сбора по причине травмы, и Ян Казаев, проходивший реабилитационные мероприятия в Санкт-Петербурге.



На данный момент в распоряжении главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова 27 футболистов:



вратари: Василий Лукичев, Михаил Опарин, Давид Юрченко;

защитники: Андрей Буйволов, Раде Дугалич, Аслан Дудиев, Денис Кутин, Тимофей Маргасов, Неманья Миюшкович, Сергей Сухарев, Евгений Чернов, Виталий Шахов;

полузащитники: Владимир Быстров, Вагиз Галиулин, Ян Казаев, Андерсон Карвальо, Александр Карницкий, Резиуан Мирзов, Рустем Мухаметшин, Максим Палиенко, Марко Полетанович, Нуну Роша, Рикардиньо, Алексей Скворцов, Александр Трошечкин;

нападающие: Георгий Мелкадзе, Никола Труич.



Напомним, что сегодня, 29 января, московский ЦСКА, находящийся на сборе в Испании, проведет товарищеский матч против польского клуба «Пяст».