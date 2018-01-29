Фил Невилл: «Я не сексист»

Возглавивший женскую сборную Англии Фил Невилл удалил свой аккаунт в Twitter, услышав в свой адрес немало нелицеприятных слов от людей, обвиняющих его в сексизме. Так, некоторые вспомнили его твит 6-летней давности: «Когда я говорю о „мужском утре“, то представляю женщин, готовящих на кухне завтрак, собирающих детей в школу или застилающих постель. Бедное „женское утро“!» Невилл извинился перед болельщиками:

«Я был неправ, и я разочарован своими прошлыми поступками. На самом деле я не такой.

Меня воспитывала мама, она была первой девушкой, которая стала играть за местную футбольную команду с парнями. Моя сестра — английский тренер по нетболу. Я знаю, чем жертвует моя сестра и через что ей пришлось пройти, чтобы стать успешной. Мои слова не значат, что я сексист».