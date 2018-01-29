Бубнов пророчит российским клубам выход в полуфинал Лиги Европы

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, российским клубам по силам дойти до полуфинала Лиги Европы:

«Состав Лиги Европы очень серьезный. Думаю, поборются. Надо еще смотреть на жеребьевку. Но до полуфинала кто-то из российских клубов дойти может.

Предполагаю, что 1/16 финала ЛЕ пройти могут все четыре наших клуба. Надо посмотреть, как они проведут первые свои матчи».

Напомним, что жребий в 1/16 финала турнира свел «Спартак» и «Атлетик» из Бильбао, «Локомотив» и «Ниццу», «Зенит» и «Селтик», ЦСКА и «Црвену Звезду».