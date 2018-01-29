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Бубнов пророчит российским клубам выход в полуфинал Лиги Европы

сегодня, 19:45

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, российским клубам по силам дойти до полуфинала Лиги Европы:

«Состав Лиги Европы очень серьезный. Думаю, поборются. Надо еще смотреть на жеребьевку. Но до полуфинала кто-то из российских клубов дойти может.

Предполагаю, что 1/16 финала ЛЕ пройти могут все четыре наших клуба. Надо посмотреть, как они проведут первые свои матчи».

Напомним, что жребий в 1/16 финала турнира свел «Спартак» и «Атлетик» из Бильбао, «Локомотив» и «Ниццу», «Зенит» и «Селтик», ЦСКА и «Црвену Звезду».

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 23:05
Если по одной каждый тур вылетать будут! - тогда точно ! Спартак в полуфинале!
drug01
drug01
сегодня в 22:50
Опоздал эксперт Зенит уже обьявил, что он победитель!!!!!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 22:41
Црвена звезда - аналог Спартака со всеми вытекающими для ЦСКА. Фифти-фифти. Шотландский Селтик вроде слабее Зенита существенно. Атлетик из Бильбао сделает из Спартака свиную отбивную, Локомотив прокатится по Ницце (там правда колея иная). Как-то так.
vka1970
vka1970
сегодня в 21:51
Пипец лошадкам.
Один верблюд ишаков не вытянет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:38
Не знаю, как все здесь отписавшиеся, а я буду топить за все 4-е наши клуба в 1/16 ЛЕ. Всем победы и в 1,8.
salaga
salaga
сегодня в 21:37
Бубнов, как чёрная кошка, вечно дорогу перебегает.
kella
kella
сегодня в 21:36
Я так понимаю, что финал будет российским? Наверное Зенит - Спартак!
cpartak60
cpartak60 ответил viv
сегодня в 21:26
viv:
И это скорее всего будет не клуб из тарасовки, они до сих пор не отойдут от 0:7.
ваши 2раза по 0-6тоже помним!особенно нам!!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:23
Бубнов, одни уже дошли до полуфинала!))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:20
По хорошему удивлен услышав такой прогноз от самого Бубнова
cska-78
cska-78
сегодня в 21:20
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:13
Когда предсказания сбываются, больше всех оказываются ошеломлены пророки.
LOpp
LOpp ответил moskwa 09
сегодня в 21:07
moskwa 09:
спермачок,даже скромный бильбао не пройдет
ну во-первых Атлетик это далеко не скромный клуб, а по сравнению с Зенитом Атлетик это топ-клуб с богатой историей, а во-вторых кто дальше пройдет узнаем только 22 февраля.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 21:03
А почему бы и нет
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 20:58
спермачок,даже скромный бильбао не пройдет
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 20:47
Атлетик посмотрел, не подарок. Ниццу глянуть стоит, но в Локо верю.
Промежуточный чемпион сейчас выглядит свежо, но кельты - бойцы.
ЦСКА достался самый соперник...
...можно ещё побубновить, но, посмотрим)
fcspartak
fcspartak
сегодня в 20:44
хм) а бубен то был на сборах всех команд, видел тренировки? может установку игрокам давал? вагабонди как обычно набор формы форсируют) посмотрим что получится)
piercman
piercman ответил Caniggia
сегодня в 20:36
Caniggia:
В 1/8 выйдет только Зенька, где с треском влетит условному Арсеналу.
сильно сомневаюсь, что зенит попадёт именно на арсенал из 15-ти команд. да, жеребьёвка будет открытой, без сеянных команд и без привязки к местности - но это нам должно сильно не повезти. чтобы вытянуть арсенал. я надеюсь, что федун занесёт в 1/16, рылы выйдут в 1/8 и попадут на нас. в еврокубках мы ещё спартак не драли, что считаю крайне серьёзным упущением.
Goal2
Goal2
сегодня в 20:34
значит все обломаются
cska.78
cska.78
сегодня в 20:28
Позорище из тарасовки будут вечными бестрофейниками в Европе!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 20:25
для Спартака 7 не предел
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:24
В 1/8 выйдет только Зенька, где с треском влетит условному Арсеналу.
LOpp
LOpp
сегодня в 20:23
Зенит уже в полуфинале, а кто еще?
Colonist
Colonist ответил viv
сегодня в 20:19
Они отошли быстро и дернули вас!)))
Colonist
Colonist
сегодня в 20:18
Значит никто не выйдет!
RDeanW
RDeanW
сегодня в 20:16
вообще не понимаю, какой полуфинал этой армейской девяточке. пока не перестанут по 9 пропускать, для них евровесна раз в 5 лет - предел
viv
viv
сегодня в 20:09
И это скорее всего будет не клуб из тарасовки, они до сих пор не отойдут от 0:7.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 20:07
очередной красно-белый клуб накажет "команду антонов". снова 1:3 и 1:2, 2:5 за 2 матча и цска отдыхает до лета
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 20:06
Ну конечно, прям все четыре и выйдут
cska.78
cska.78 ответил Литейный 4
сегодня в 20:04
Литейный 4:
С рекордным счетом! :)))))
Может и так, от шапито тарасовского можно всего ожидать :)
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