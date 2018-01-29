К ЧМ-2018 на базе и стадионе «Локомотива» усилят меры безопасности

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что меры безопасности на стадионе и базе «железнодорожников» к моменту начала чемпионата мира будут усилены:

«На заседании совета директоров „Локомотива“ обсудили подготовку к сезону, вопросы развития молодежного футбола и работу клубной академии. Кроме этого рассмотрели вопросы подготовки инфраструктуры клуба к чемпионату мира по футболу.

Инфраструктура клуба [база и стадион] будет использоваться при проведении чемпионата мира, в связи с чем запланирован ряд проектов, направленных на повышение их безопасности. В том числе это поможет стадиону клуба соответствовать требованиям приказа 1092 (приказ МВД РФ „Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности“), предъявляющего жесткие требования к оборудованию досмотровых зон. В части, необходимой для чемпионата мира, проект будет софинансирован оргкомитетом ЧМ».

Ожидается, что вся инфраструктура ЧМ-2018 будет готова к 1 апреля.