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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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К ЧМ-2018 на базе и стадионе «Локомотива» усилят меры безопасности

сегодня, 20:10

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что меры безопасности на стадионе и базе «железнодорожников» к моменту начала чемпионата мира будут усилены:

«На заседании совета директоров „Локомотива“ обсудили подготовку к сезону, вопросы развития молодежного футбола и работу клубной академии. Кроме этого рассмотрели вопросы подготовки инфраструктуры клуба к чемпионату мира по футболу. 

Инфраструктура клуба [база и стадион] будет использоваться при проведении чемпионата мира, в связи с чем запланирован ряд проектов, направленных на повышение их безопасности. В том числе это поможет стадиону клуба соответствовать требованиям приказа 1092 (приказ МВД РФ „Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности“), предъявляющего жесткие требования к оборудованию досмотровых зон. В части, необходимой для чемпионата мира, проект будет софинансирован оргкомитетом ЧМ».

Ожидается, что вся инфраструктура ЧМ-2018 будет готова к 1 апреля.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:02
В общем лучше дома сидеть, чем на стадион ходить.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:38
Контролёров с электричек КАЛУЖСКОГО (киевского) направления подключить - муха не пролетит!
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